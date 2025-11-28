Ba lô đất đắc địa, giáp biển Đà Nẵng được ra giá hơn 330 tỷ đồng

Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã có thông báo bán đấu giá 3 tài sản có tổng giá khởi điểm hơn 334,6 tỷ đồng.

Các tài sản đều có vị trí đắc địa khi giáp với đường Võ Nguyên Giáp, phía Đông giáp biển và nằm trong dải đất quy hoạch kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, diện tích mỗi lô đất là 480m2.

Một khu vực giáp biển thuộc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tài sản thứ nhất là khu nhà hàng số 2, tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (nay là đường Võ Nguyên Giáp) thuộc phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Trên đất có công trình nhà hàng hiện hữu, diện tích xây dựng 270m2, diện tích sử dụng 918m2. Giá khởi điểm tài sản hơn 117,7 tỷ đồng, gồm hơn 113,5 tỷ đồng giá đất và hơn 4,1 tỷ đồng giá trị công trình.

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng 480m2 đất và tài sản gắn liền thuộc thửa số 16, tờ bản đồ KT06/06 và có giá khởi điểm hơn 110 tỷ đồng.

Tài sản thứ ba thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ 28 và có giá khởi điểm hơn 106,7 tỷ đồng.

Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết giá khởi điểm của các tài sản chưa bao gồm thuế, lệ phí và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định.

Người tham gia đấu giá phải tự tìm hiểu thông tin, kiểm tra hiện trạng và hồ sơ pháp lý, tự đánh giá quyền lợi, nghĩa vụ, rủi ro khi mua.

Thời gian xem tài sản từ 8h ngày 9/12 đến 16h ngày 12/12. Hồ sơ tham gia được bán giá 1 triệu đồng/bộ. Thời gian mua hồ sơ đến 17h ngày 17/12. Việc đấu giá sẽ được tổ chức trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.