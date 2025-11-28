Hải Phòng tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm quốc gia

Tại hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 11 chiều 28/11, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết thành phố đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có vai trò kết nối các trung tâm công nghiệp, cảng biển và hệ thống logistics của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng định hướng tuyên truyền thời gian tới (Ảnh: Đàm Thanh).

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Dương Đình Ổn thông tin các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, đồng thời xây dựng các khu tái định cư để bảo đảm tiến độ thi công. Công tác kiểm đếm, thu hồi đất, xác định vị trí các ga và hoàn thiện phương án bồi thường đang được đẩy nhanh tại các địa phương có tuyến đi qua.

Theo báo cáo, trong 23 xã, phường, đặc khu, hiện có 9 địa phương đã hoàn thành kiểm đếm tài sản trên đất, gồm Cát Hải, Nam Đồ Sơn, Đông Hải, Hải An, Đại Sơn, Gia Phúc, An Quang, Bình Giang và Tứ Kỳ.

Báo cáo cũng cho biết, có 14 địa phương cơ bản hoàn tất kiểm đếm, trong đó có An Lão, An Khánh, An Hưng, Kiến Hải, Kiến Thụy, Kiến Minh, Dương Kinh, Kẻ Sặt, Gia Lộc, Tân Kỳ, Yết Kiêu, Chí Minh, Cẩm Giàng và Hà Đông.

Song song với thu hồi đất, Hải Phòng được giao triển khai 14 dự án với 22 khu tái định cư. Thành phố đã phê duyệt toàn bộ các dự án này. Đến nay, 15 khu tái định cư tại Dương Kinh, An Hưng, An Khánh, Kiến Thụy, Kiến Hải, Đường An, Tân Kỳ, Chí Minh, Yết Kiêu, Gia Lộc, Gia Phúc và Cẩm Giàng đã giải phóng mặt bằng xong. Bảy khu còn lại thuộc Kiến Thụy, Kiến Hải, Hà Đông và Yết Kiêu đang được các địa phương tích cực triển khai.

Tiến độ tại các ga và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Đối với sáu ga thuộc đoạn tuyến qua Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng có sự khác nhau giữa các khu vực.

Tại ga Bình Giang, diện tích 10,5ha đất nông nghiệp đã được kiểm kê. Tại ga Hải Dương Nam với diện tích 11,5ha, cơ quan chức năng đã kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, đồng thời bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý đường sắt. Đối với phần đất ở diện tích 3.762 m², xã đang tiến hành kiểm đếm và lập phương án bồi thường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ga Nam Hải Phòng có diện tích 51ha, đã ban hành thông báo thu hồi đất nhưng chưa tiến hành kiểm kê. Ga cảng Lạch Huyện rộng 22 ha là phần đất mặt nước, không phải bồi thường. Ga Đình Vũ diện tích 5,6 ha đã kiểm kê xong diện tích đất nông nghiệp. Riêng ga Nam Đồ Sơn diện tích 10,5 ha đang chưa thể ban hành thông báo thu hồi đất do chưa thống nhất hướng tuyến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, tiến độ giải phóng mặt bằng hiện chưa đáp ứng yêu cầu chung do một số nguyên nhân khách quan. Trong đó, lớn nhất là việc chưa thống nhất phương án hướng tuyến, vị trí các ga và bàn giao mốc giới chính thức. Điều này khiến các địa phương chưa có cơ sở đầy đủ để phê duyệt phương án bồi thường.

Ngoài ra, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực tế triển khai cho thấy xuất hiện nhiều khu dân cư xen kẹt giữa ranh giới dự án đường sắt và các dự án hạ tầng đã hoàn thành trước đây. Tại huyện Cát Hải, khu vực dự án bị xen kẹt với đường Tân Vũ - Lạch Huyện. Tại An Khánh và An Hưng thuộc Kiến Thụy, khu dân cư lại nằm xen kẹt với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nhiều hộ dân có ý kiến đề nghị được thu hồi đất để bảo đảm quy hoạch đồng bộ. Thành phố đã giao các sở, ngành phối hợp với Ban Quản lý dự án đường sắt nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý.

Về giải ngân, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay, phía Đông Hải Phòng đã giải ngân 130/140 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tại đặc khu Cát Hải, đạt 92,8%. Phía Tây Hải Phòng đã giải ngân 100/230 tỷ đồng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt, tương đương 43,47%. Thành phố đặt mục tiêu sẽ tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành các phần việc còn lại trong thời gian sớm nhất.

Quy mô dự án và kế hoạch tổ chức khởi công

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dự kiến ngày 19/12, tại xã Gia Lộc, Hải Phòng sẽ tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 1 của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây được coi là mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai xây dựng.

Theo Sở này, dự án đi qua 23 xã, phường, đặc khu của thành phố với tổng chiều dài gần 90 km. Các địa phương gồm Cẩm Giàng, Kẻ Sặt, Bình Giang, Yết Kiêu, Gia Lộc, Gia Phúc, Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Hà Đông, An Quang, An Lão, An Khánh, An Hưng, Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Dương Kinh, Hải An, Đông Hải, đặc khu Cát Hải và Nam Đồ Sơn. Tuyến đường có sáu ga và ba trạm tác nghiệp.

Tổng diện tích thu hồi đất của dự án khoảng 624 ha, ảnh hưởng đến hơn 6.000 hộ dân. Kinh phí giải phóng mặt bằng ước tính hơn 11.200 tỷ đồng. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và thúc đẩy kết nối giao thông đa phương thức, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Đàm Thanh).

Tuyến đường sắt mới được xem là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc kết nối các khu công nghiệp, đô thị và cảng biển như Lạch Huyện, Đình Vũ - Cát Hải và Nam Đồ Sơn. Khi vận hành, tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động logistics, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của khu vực.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm hoàn thiện mặt bằng sạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công nhằm bảo đảm tiến độ. Trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục xây dựng các khu tái định cư, thực hiện bồi thường và đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất.

Thành phố khẳng định mục tiêu lớn nhất là hoàn thành đồng bộ các phần việc, tạo điều kiện cho dự án được triển khai đúng kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển vùng và kết nối hiệu quả hệ thống logistics của khu vực phía Bắc.