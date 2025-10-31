Hàng chục nghìn học sinh Hà Tĩnh, Quảng Trị tạm dừng đến trường do mưa lũ

Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, cho biết trong các ngày 29, 30 và sáng 31/10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, chia cắt.

Việc tổ chức dạy và học tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh này buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Phụ huynh Hà Tĩnh đến đón con về nhà giữa mưa lớn vào ngày 30/10 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo báo cáo, đến 9h ngày 31/10, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 51/676 cơ sở giáo dục với 36.768 học sinh, 1.022 lớp chủ yếu thuộc huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh (cũ) phải nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh cho biết việc dạy học sẽ được khôi phục ngay khi điều kiện thời tiết ổn định.

Mưa lớn những ngày qua cũng đã gây ngập lụt và sạt lở nhiều nơi tại Quảng Trị, ảnh hưởng đến việc dạy và học của các trường trên địa bàn.

Nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, nhiều trường ở các xã, phường chịu ảnh hưởng của mưa lũ đã chủ động tạm nghỉ.

Hiện các trường tại địa bàn xã Lệ Thủy đều cho học sinh nghỉ học, một số trường tổ chức học trực tuyến. Xã Đakrông có 705 học sinh tạm dừng đến trường do chia cắt, xã Diên Sanh mưa lũ gây ngập 6 điểm trường, trên 2.000 học sinh phải nghỉ học.

Sân Trường THCS An Thủy, xã Lệ Thủy, Quảng Trị bị ngập (Ảnh: Ngọc Hải).

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến nhiều trường tại các xã Vĩnh Định và Nam Hải Lăng, khiến trên 7.500 học sinh không thể đến lớp.

Các trường tại Quảng Trị cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, có phương án cho học sinh tạm nghỉ nếu mưa lũ diễn biến phức tạp.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hình thái thời tiết nguy hiểm khác để kịp thời thông tin, cảnh báo đến giáo viên, học sinh, phụ huynh.