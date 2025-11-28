Cho thôi chức Chủ tịch Hà Nội với ông Nguyễn Đức Trung

Chiều 28/11, HĐND TP Hà Nội đã cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân.

Chiều cùng ngày, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đức Trung (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết vừa qua, vì lý do bất khả kháng, đột xuất mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Vũ Đại Thắng.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều nay, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974, quê tại tỉnh Thanh Hóa. Ông là Thạc sĩ kinh tế.

Ông Trung từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) và giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Đến ngày 11/11/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Sau khi Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, ngày 13/11, HĐND thành phố đã bầu ông Nguyễn Đức Trung giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.