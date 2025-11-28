Cây cầu quan trọng bậc nhất Nha Trang bị xói lở nghiêm trọng

Ngày 28/11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản cấm một số phương tiện lưu thông qua cầu Trần Phú để khắc phục sự cố xói lở, hư hỏng tứ nón tại mố phía Bắc của cầu.

Các xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ bị cấm lưu thông theo hướng Bắc - Nam (từ đường Phạm Văn Đồng qua cầu Trần Phú vào trung tâm Nha Trang), trong khi hướng ngược lại vẫn được phép lưu thông bình thường.

Cầu Trần Phú nằm sát biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh tư liệu: Trung Thi).

Phương án phân luồng giao thông tạm thời được đưa ra là, đối với xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ từ phía Bắc vào trung tâm sẽ lưu thông theo tuyến đường Phạm Văn Đồng - Tôn Thất Tùng - 2 Tháng 4 - Xóm Cồn - Trần Phú, sử dụng cầu Xóm Bóng thay cho cầu Trần Phú.

Đối với xe khách trên 16 chỗ đến tham quan Tháp Bà Ponagar di chuyển theo tuyến đường Phạm Văn Đồng - Cù Huân, dừng trả/đón khách tại đường 2 Tháng 4 (khu vực trước Tháp Bà Ponagar hoặc đường Cù Huân), sau đó tiếp tục theo đường 2 Tháng 4 - Tôn Thất Tùng - Phạm Văn Đồng đến bãi đậu xe cạnh Nhà hàng Yến Sào.

Theo Sở Xây dựng, việc sạt lở xảy ra do mưa lũ lịch sử kết hợp triều cường và sóng lớn làm kết cấu tứ nón và mố bên phải, phía Bắc cầu Trần Phú bị xói lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố sạt lở tại mố phía Bắc cầu Trần Phú (Ảnh: Hoàng Đức).

Hiện lực lượng chức năng đã tập trung nhân lực và trang thiết bị để khẩn trương khắc phục sự cố, sớm đưa cầu Trần Phú trở lại hoạt động bình thường.

Cầu Trần Phú được khởi công năm 1999 và hoàn thành vào năm 2002, có chiều dài gần 460m, rộng 22m, gồm 4 làn xe. Đây là tuyến huyết mạch kết nối đường Trần Phú (phường Nha Trang) và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang).