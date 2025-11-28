Cà Mau rà soát việc xử lý vi phạm IUU theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Ngày 28/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có ý kiến chỉ đạo về việc kiểm tra, hướng dẫn công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC), hoàn thiện pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực thủy sản, hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo IUU tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) tàu cá, vượt ranh giới vùng biển khai thác nhưng không xử phạt VPHC.

Việc xác định các trường hợp không xử phạt phải có đầy đủ tài liệu, chứng cứ rõ ràng, chính xác để minh chứng cho việc không có hành vi VPHC, không có căn cứ xử phạt VPHC.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị, địa phương bố trí nguồn lực thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp chống khai thác IUU (Ảnh minh họa: H.H).

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu, trường hợp hồ sơ nào không bảo đảm căn cứ không xử phạt, đề nghị làm rõ; nếu có căn cứ và còn thời hiệu xử phạt, đề nghị người có thẩm quyền xác lập lại hồ sơ để kịp thời lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt VPHC.

Đồng thời các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về việc “khép hồ sơ” không xử lý VPHC không có căn cứ; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, người có thẩm quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ có hành vi vi phạm.

Ông Lê Văn Sử cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay các hành vi VPHC về khai thác IUU; kiên quyết xử lý các trường hợp VPHC về khai thác IUU, đặc biệt là các hành vi mất kết nối VMS tàu cá, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, vi phạm quy định về giấy phép khai thác.

Trong đó tập trung các địa bàn trọng điểm có đối tượng, tàu cá nguy cơ cao vi phạm về khai thác IUU; giám sát chặt chẽ các tàu cá thường xuyên vi phạm hành chính về khai thác IUU.

Trước đó, cuối tháng 10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau có báo cáo cho biết, qua kiểm tra hồ sơ cho thấy có 57 tàu cá mất kết nối VMS. Trong đó, có 10 tàu cá mất kết nối do lỗi chủ quan, đơn vị đã xử phạt VPHC 250 triệu đồng; 40 tàu cá mất kết nối do lỗi khách quan, đơn vị đề xuất khép hồ sơ.

Có 26 tàu cá vượt ranh giới, trong đó 7 tàu vượt dưới 500m (đã khép hồ sơ theo quy định); 4 tàu vượt do lỗi đường truyền, thiết bị (đề xuất khép hồ sơ, không xử lý chủ tàu cá); xác minh xử lý 8 tàu cá vi phạm, xử phạt VPHC hơn một tỷ đồng.