Dầu Nga ghi nhận báo động đỏ, Moscow liệu đã ngấm đòn trừng phạt?

Dựa trên các số liệu thống kê chính thức và nguồn tin trong ngành về dầu khí, giới quan sát tính toán doanh thu của Nga tháng này có thể chỉ đạt 410 tỷ rúp - con số bằng nửa cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của tình trạng này một phần do giá dầu hiện ở mức thấp và đồng rúp tăng giá.

Trước đó, Nga ghi nhận tháng có doanh thu dầu khí thấp nhất lịch sử là 405 tỷ rúp, vào tháng 8/2020. Giá dầu khi đó giảm mạnh do đại dịch Covid-19.

Tính chung cả năm nay, nguồn thu từ dầu khí của Nga có thể giảm gần 25%, xuống còn 8.440 tỷ rúp, thấp hơn dự báo 8.650 tỷ rúp của Bộ Tài chính Nga. Trước đó, cơ quan này từng kỳ vọng thu về khoảng 10.940 tỷ rúp, nhưng đã điều chỉnh giảm vào tháng 10 nhằm phản ánh xu hướng giá dầu toàn cầu đi xuống do lo ngại dư cung.

Dầu khí hiện vẫn là nguồn thu tiền mặt lớn nhất của Moscow, đóng góp khoảng 25% ngân sách liên bang. Tuy nhiên, ngân sách Nga cũng chịu áp lực khi chi tiêu cho quốc phòng và an ninh tăng mạnh kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Tàu dầu của Rosneft tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tháng 11/2024 (Ảnh: Reuters).

Theo ông Sergei Konygin, nhà phân tích cấp cao tại Ngân hàng Đầu tư Sinara (Nga), mức thâm hụt ngân sách dự kiến 1.600 tỷ rúp trong tháng 12 sẽ được bù đắp thông qua phát hành trái phiếu chính phủ. Dù vậy, triển vọng năm tới được đánh giá sẽ khó khăn hơn.

Ông Konygin cho rằng vào đầu năm sau, giới chức Nga có thể phải điều chỉnh kế hoạch ngân sách, trong đó tính tới việc sử dụng Quỹ Phúc lợi Quốc gia để bù đắp thâm hụt nếu giá dầu thấp hơn giả định.

Trong vài năm trở lại đây, Ukraine và các đồng minh phương Tây nhiều lần tuyên bố mục tiêu siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.

Hồi tháng 10, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, đồng thời đóng băng toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp này tại Mỹ.

Washington cũng cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với 2 tập đoàn này. Tuy nhiên, đầu tháng này, họ nới lỏng một phần lệnh trừng phạt, nhằm giảm thiểu tác động lên các nhà cung cấp và người tiêu dùng.