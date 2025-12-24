Xử lý rác thải trên tuyến đèo đẹp bậc nhất ở Lâm Đồng

Ngày 24/12, lãnh đạo UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng, điều động nhân sự sử dụng máy múc, ô tô tải thu dọn rác thải trên đèo D’ran. Theo thông tin, toàn bộ rác sẽ được thu gom, chuyển đến nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Ka Đô để đảm bảo môi trường.

Rác thải chất đống bên đường đèo D'ran (Ảnh: Trần Nguyên).

Lãnh đạo UBND xã D’ran cho hay, việc dọn dẹp rác trên đèo D’ran dự kiến kéo dài trong vòng 3 ngày.

Trước đó, như Dân trí thông tin, cuối tháng 11 vừa qua, do ảnh hưởng mưa lũ, hàng chục nhà dân ở xã D'ran bị ngập nước. Khi nước rút, nhiều gia đình dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển đồ vật hư hỏng lên đổ cạnh đường đèo D'ran, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Rác thải chất thành đống cao bên đường đèo D'ran gây ô nhiễm nghiêm trọng (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo ghi nhận, rác thải đủ thể loại chất thành đống, kéo dài khoảng hơn 1km đường đèo D'ran. Nhiều vị trí, rác được người dân chất đống cao lên đến 2m. Một số người dân cũng mang xác động vật, các loại phế phẩm sản xuất nông nghiệp lên đèo vứt bỏ dẫn đến tình trạng phân hủy, gây mùi khó chịu.

Người dân địa phương cho biết, đèo D'ran thuộc tuyến quốc lộ 20 có thông xanh và mai anh đào nên được mệnh danh là một trong những cung đường đẹp của tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đèo này là cửa ngõ vào Đà Lạt nên việc xả thải bừa bãi làm mất mỹ quan, nhiều người dân và du khách bức xúc.