Dự án gần 1.100ha của liên danh Vinhomes tại Tây Ninh có diễn biến mới

Theo Cổng thông tin điện tử xã Phước Vĩnh Tây (tỉnh Tây Ninh), dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích gần 1.090ha, do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư, với hơn 6.100 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được gần 3.200 trường hợp, tương đương diện tích hơn 569ha với số tiền trên 6.800 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo xã, nhiều trường hợp kiến nghị được điều chỉnh áp giá bồi thường tiếp giáp đường giao thông, do thực tế có tiếp giáp. Trong đó, một số trường hợp đã được cập nhật chỉnh lý tiếp giáp đường trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong phương án bồi thường chi tiết cho từng hộ dân thì không tính tiếp giáp mà tính giá đất bên trong.

Tại buổi họp, lãnh đạo phòng Kinh tế xã đã báo cáo các thông tin có liên quan việc điều chỉnh áp giá đối với các tuyến đường hiện trạng nền đường ≥3m đã được cứng hoá nhưng chưa có trong bảng giá đất và phương án bồi thường chưa tính tiếp giáp đường đối với các thửa đất thực tế có tiếp giáp đường giao thông ≥3m đã được cứng hóa.

Phối cảnh Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Ảnh: Chủ đầu tư).

Trong cơ cấu sử dụng đất, Khu đô thị Phước Vĩnh Tây sẽ được chia thành 3 phân khu, quy mô dân số gần 90.000 người.

Trong đó, khu A có tổng diện tích 234ha, bao gồm 82ha để xây công trình nhà ở, ngoài ra là đất cây xanh, đất giao thông, đất ngoài dân dụng (hạ tầng kỹ thuật, giao thông đối ngoại, bãi đỗ xe, mặt nước...

Khu B có tổng diện tích 534ha, bao gồm 182ha để xây dựng nhà ở; 18ha đất công cộng đô thị; 15ha đất công cộng đơn vị ở; 54ha đất giao thông và 193 ha đất ngoài dân dụng.

Còn khu C sẽ có diện tích 322ha, được bố trí 108ha để xây nhà ở; 20ha đất công cộng đô thị; 12ha đất công cộng đơn vị ở; 48ha đất giao thông; 102,5ha đất ngoài dân dụng.

Toàn dự án sẽ có tổng cộng 15.244 lô đất ở thấp tầng xây thô, bao gồm 7.050 căn nhà ở liền kề và 8.194 căn biệt thự. Nhà ở xã hội sẽ có 13.440 căn hộ chung cư, với các tòa nhà cao 10 tầng. Nhà ở tái định cư thấp tầng có khoảng 2.370 căn.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2030. Vốn đầu tư cho dự án khoảng 80.079 tỷ đồng.

Tây Ninh là địa bàn tập trung nhiều dự án lớn của Tập đoàn Vingroup gần đây, như khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa (gần 200ha), Khu đô thị mới Tân Mỹ (hơn 930ha).