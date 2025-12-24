Thành ủy Hà Nội điều động, phân công 9 cán bộ chủ chốt

Sáng 24/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã công bố 9 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động 9 cán bộ gồm: ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy; ông Lê Thanh Nam, Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XV giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ; ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Quang Thái).

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng điều động bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố; ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, các cán bộ được giao nhiệm vụ đều có bản lĩnh chính trị, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau và sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Phong bày tỏ tin tưởng các cán bộ được trao quyết định và nhận nhiệm vụ mới với bề dày công tác sẽ tiếp tục có đóng góp vào kết quả chung của từng cơ quan, đơn vị và đóng góp chung cho sự phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng ủy các xã, phường và các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Cũng trong sáng 24/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ đối với 5 vị trí lãnh đạo chủ chốt của các sở, ngành, đơn vị của thành phố.