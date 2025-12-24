Chìm tàu chở đá trên sông làm một người chết ở Đồng Nai

Trưa 24/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm được thi thể nạn nhân vụ chìm tàu chở đá trên sông Đồng Nai.

Trước đó, ngày 23/12, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ ông Trần Phước Sang (người quản lý tàu) về vụ chìm tàu chở đá mi bụi của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, xảy ra tại bến thủy nội địa Hồng Tuyên thuộc phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

Theo trình báo của ông Sang, thời điểm tàu chìm có một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong, không kịp thoát.

Hiện trường vụ chìm tàu chở đá khiến một người gặp nạn (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, qua công tác trinh sát, đánh giá tình hình và xác định nạn nhân đã tử vong, chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đội hình lặn để tiếp cận khu vực khoang lái của tàu để tìm kiếm người bị nạn.

Sau thời gian khẩn trương tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.