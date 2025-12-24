Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Sáng 24/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ đối với 5 vị trí lãnh đạo chủ chốt của các sở, ngành, đơn vị của thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành).

Như vậy, sau gần 2 năm chưa có Giám đốc, Sở Y tế Hà Nội chính thức có lãnh đạo mới.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội được kỳ vọng tạo chuyển biến trong quản lý, điều hành lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân thủ đô trong giai đoạn mới.

Ngoài ông Nguyễn Trọng Diện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng điều động, bổ nhiệm thêm 4 cán bộ khác trong sáng 24/12.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại HĐND thành phố Hà Nội;

Ông Lê Thanh Nam, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Ngọc Hà;

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất, quá trình công tác của từng đồng chí, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các sở, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Diện, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Như Loan).

Trong đó, có những cán bộ đã đảm nhiệm cương vị giám đốc sở trong thời gian dài, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành, lĩnh vực phụ trách; có những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nay được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, cả 5 cán bộ nhận quyết định đều kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng của thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay.

Dù ở cương vị nào, các cán bộ này đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành, địa phương và của thành phố.