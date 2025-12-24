Nam thanh niên vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu ở Tây Ninh

Ngày 24/12, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn tại khu vực biên giới.

Lúc 19h ngày 23/12, tại đường Giồng Nhỏ - Mỹ Bình, thuộc ấp Bàu Sấu (xã Đông Thành), lực lượng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây và các đơn vị liên quan kiểm tra một xe ô tô bán tải.

Triển bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp).

Phương tiện này mang biển số 51D-991.93, do Huỳnh Công Triển (SN1998, ngụ xã Đức Huệ) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 15.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm 12.000 bao nhãn hiệu Jet, 2.000 bao nhãn hiệu Hero và 1.000 bao nhãn hiệu Scott.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện cùng các tài liệu liên quan, đồng thời bàn giao người điều khiển phương tiện cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Lê Huy Bình, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết, những tháng cuối năm, hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi lên tình trạng buôn lậu thuốc lá điếu. Các đường dây thường lợi dụng địa hình biên giới để tập kết hàng với số lượng lớn, sau đó sử dụng ô tô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Theo Trung tá Bình, thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tăng cường nắm địa bàn, phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ. Riêng trong tháng 12/2025, đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 2 vụ, 4 người liên quan, thu giữ gần 20.000 bao thuốc lá nhập lậu.