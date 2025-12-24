Những thủ đoạn tinh vi để phát tán, lan truyền tin xuyên tạc, sai sự thật

Tại tọa đàm "Đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc về lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội" do báo Dân trí tổ chức sáng 24/12, Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội, đã có những chia sẻ về công tác nhận diện, đấu tranh và phản bác các thông tin xuyên tạc, chống phá.

Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Hải Long).

Nhận diện sớm là rất quan trọng

Theo Thượng tá Ngô Xuân Hải, trong quá trình bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội luôn xác định việc nhận diện, theo dõi và đấu tranh với các thông tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm.

Ông cho biết, các nội dung xấu độc hiện nay không chỉ nhằm vào chính quyền, Đảng, Nhà nước nói chung mà đặc biệt tập trung bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Thực tiễn công tác cho thấy, các đối tượng xấu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để tán phát thông tin sai sự thật. Nguồn phát tán thường bắt đầu từ một số đối tượng, hoạt động trong các hội nhóm kín, tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội.

Từ đây, các thông tin xuyên tạc được lan truyền dần ra bên ngoài, tạo hiệu ứng dây chuyền trong cộng đồng mạng.

Thượng tá Ngô Xuân Hải (Ảnh: Hải Long).

Thượng tá Hải chỉ ra, một thủ đoạn phổ biến là mạo danh cơ quan báo chí, người có uy tín hoặc các tổ chức có tên tuổi để đăng tải thông tin, tạo cảm giác như đây là nguồn tin chính thống, đáng tin cậy. Cùng với đó, các đối tượng còn cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video, thay đổi tiêu đề, chú thích theo hướng gây sốc, kích thích tò mò nhằm thu hút người đọc, người xem.

Không ít trường hợp, các phần mềm, công cụ kỹ thuật được sử dụng để tăng tương tác ảo, đẩy nhanh tốc độ lan truyền, khiến thông tin sai sự thật xuất hiện dày đặc trong thời gian ngắn.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản, máy chủ, sử dụng nhiều lớp che giấu nhằm gây khó khăn cho việc truy vết nguồn phát tán.

Đáng chú ý, theo Thượng tá Ngô Xuân Hải, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn “dùng hiện tượng để đánh lừa bản chất”.

Theo Thượng tá Hải, để nhận diện và đấu tranh hiệu quả với tin giả, tin xuyên tạc, biện pháp cốt lõi, căn bản nhất vẫn là công tác tuyên truyền (Ảnh: Hải Long).

Tức, một hình ảnh, video được cắt ra khỏi bối cảnh ban đầu, gắn với một câu chuyện hoàn toàn khác nhằm xuyên tạc sự việc. Hoặc khi xuất hiện một cá nhân cán bộ, chiến sĩ có hành vi chưa chuẩn mực, các đối tượng lập tức thổi phồng, quy chụp, đánh đồng đó là bản chất chung của toàn lực lượng công an.

Những thủ đoạn này được triển khai có hệ thống, bài bản, với mục đích gây hoài nghi, làm xói mòn niềm tin của người dân đối với lực lượng CAND, đồng thời tạo dư luận tiêu cực trong xã hội. Thực tế đó đòi hỏi công tác nhận diện, phát hiện và xử lý phải được tiến hành từ sớm, từ xa và một cách chủ động.

Tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin chính thống là giải pháp căn bản, lâu dài

Theo Thượng tá Ngô Xuân Hải, để nhận diện và đấu tranh hiệu quả với tin giả, tin xuyên tạc, biện pháp cốt lõi, căn bản nhất vẫn là công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Khi người dân có đủ nhận thức, khả năng phân biệt đúng - sai, các thông tin xấu độc sẽ khó có điều kiện lan rộng.

Thực tế cho thấy, âm mưu, ý đồ chống phá của các đối tượng xấu không mới. Tuy nhiên, nếu người dân thiếu cảnh giác, tiếp tục chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng thì vô tình đã tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tự đặt mình vào nguy cơ bị xử lý theo quy định.

Vì vậy, Thượng tá Hải cho biết, Công an TP Hà Nội luôn nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về các nội dung xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng. Khi người dân chủ động phản ánh, lực lượng chức năng sẽ có thêm nguồn thông tin quan trọng để xác minh, xử lý kịp thời.

Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Hải Long).

Song song với công tác tuyên truyền, Công an Hà Nội cũng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp khác. Trong đó, việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà cung cấp dịch vụ mạng internet được xác định là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát, ngăn chặn nguồn phát tán thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an có các đơn vị chuyên trách làm công tác trinh sát, phát hiện, sử dụng biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật để truy nguồn, truy vết các thông tin giả. Từ kết quả xác minh, các hành vi vi phạm sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Thượng tá Ngô Xuân Hải cho rằng yếu tố then chốt là chủ động “phủ xanh” thông tin bằng các nguồn tin chính xác, kịp thời. Khi thông tin đúng, thông tin thật được cung cấp đầy đủ cho người dân, các luận điệu xuyên tạc sẽ dần mất chỗ đứng và uy tín.

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, phát hiện ngay từ khi thông tin xấu độc mới manh nha xuất hiện. Việc xử lý kịp thời không chỉ giúp hạn chế tác động tiêu cực đến dư luận mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ vững ổn định xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, lực lượng công an luôn tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực trinh sát cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ.

Thượng tá Ngô Xuân Hải (Ảnh: Hải Long).

Liên quan đến các ý kiến đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi đưa tin giả, tin sai sự thật, Thượng tá Ngô Xuân Hải cho biết đồng tình với quan điểm mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý nghiêm minh, đồng thời việc nâng cao mức xử phạt để tăng tính răn đe là cần thiết.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh hiện nay có nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Lực lượng công an luôn bám sát các hướng dẫn, quy trình cụ thể từ Bộ Công an đến công an các cấp trong việc phát hiện, xác minh và xử lý tin giả, tin sai sự thật.

Thượng tá Ngô Xuân Hải khuyến cáo người dân không hùa theo, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.