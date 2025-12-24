TPHCM diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM vừa có công văn gửi Bộ Tư lệnh, Công an TPHCM cùng các sở, ban, ngành, đơn vị về việc phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Mục tiêu của đợt diễn tập là củng cố ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, kiểm tra mức độ phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Việc thực hành giúp thành phố đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện và khả năng phối hợp liên ngành khi phát sinh tình huống.

Buổi diễn tập ứng phó sự cố giả định bức xạ và hạt nhân từng được tổ chức ở Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Kịch bản diễn tập được xây dựng trên cơ sở giả định sự cố trong quá trình vận chuyển nguồn phóng xạ Ir-192 tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, phường Tăng Nhơn Phú. Tình huống diễn tập gồm việc phát hiện sự cố, khoanh vùng, bảo đảm an toàn khu vực, tổ chức cấp cứu, đo đạc phóng xạ và khắc phục hậu quả theo đúng quy trình.

Lộ trình triển khai gồm ba giai đoạn chính: giai đoạn đầu là tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, phổ biến kịch bản và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng; giai đoạn tiếp theo là luyện tập, tổng duyệt tại hiện trường; giai đoạn cuối là tổ chức diễn tập chính thức với sự tham gia đầy đủ của các thành phần theo kế hoạch.

Buổi diễn tập chính thức dự kiến được tổ chức ngày 27/12, dưới sự chỉ huy của Ban chỉ huy diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân TPHCM.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM là cơ quan chủ trì tổ chức kế hoạch diễn tập. Các đơn vị tham gia gồm Bộ Tư lệnh, Công an TPHCM, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Hạt nhân, Trung tâm Cấp cứu 115, Tổng Công ty Điện lực TPHCM, cùng chính quyền địa phương và các cơ sở y tế liên quan.