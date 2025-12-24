Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15 ngày 18/12 tại km34 hướng về Bangkok trên đường Bang Na-Trat, thuộc tiểu khu Bangpleenoi, huyện Bang Bo, tỉnh Samut Prakan, theo kênh tin giao thông FM91 Trafficpro.

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe ben 18 bánh đã chạy trên đường trong tình trạng thùng xe nâng lên cao, khiến thùng va vào cầu vượt đi bộ phía trên, làm đoạn cầu bị sập.

Khối bê tông rơi xuống phần đầu xe ben và đè lên cabin của một xe bán tải chở trứng đang chạy song song. Tài xế xe bán tải, 59 tuổi, đã tử vong tại chỗ, theo lực lượng cứu hộ địa phương.

Tài xế quên hạ thùng xe ben, đâm sập cầu đi bộ (Nguồn video: Khmer Times).

Tài xế xe ben, 65 tuổi, chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện gần đó. Người này sau đó bị tạm giữ để thẩm vấn và sẽ đối mặt với một số cáo buộc, theo thông tin từ cảnh sát.

Lực lượng cứu hộ và hai cần cẩu đã được huy động để di chuyển phần cầu vượt bị sập khỏi mặt đường. Việc này mất khoảng ba giờ; sau đó, giao thông trên tuyến mới trở lại bình thường.

Hai chiếc xe đã bị mắc kẹt bên dưới đoạn cầu đi bộ gãy sập, rơi xuống đường (Ảnh: Lực lượng cứu hoả và cứu hộ Thái Lan).

Ông Piyapong Jiwattanakulpaisarn, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Thái Lan, cho biết đoạn cầu bị sập dài khoảng 16m.

Ông giải thích rằng cầu vượt dành cho người đi bộ được thiết kế để chịu tải trọng theo phương thẳng đứng, và khi bị xe ben va chạm, kết cấu này không thể chịu được lực tác động theo phương ngang.

Chi phí xây dựng ban đầu của cây cầu vượt vào khoảng 10 triệu baht (8,5 tỷ đồng). Các kỹ sư xây dựng sẽ phải đánh giá mức độ hư hại để quyết định liệu có cần phải phá bỏ toàn bộ và xây dựng lại cầu mới hay không.