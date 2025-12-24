Cảnh nhếch nhác bủa vây công viên ở trung tâm TPHCM

Công viên 23/9, một trong những "lá phổi xanh" hiếm hoi giữa trung tâm TPHCM, đang đối mặt với tình trạng nhếch nhác nghiêm trọng do công trình tháo dỡ dang dở và rác thải tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cùng du khách quốc tế.

Khu A của công viên 23/9 (phường Bến Thành), đối diện giếng trời nhà ga ngầm Bến Thành, từng là nơi tổ chức các triển lãm nghệ thuật. Tuy nhiên, sau khi triển lãm kết thúc, nhiều khung sắt, kính và vật tư trang trí vẫn chưa được thu dọn, tạo nên cảnh tượng lộn xộn, cản trở lối đi và làm xấu đi hình ảnh của khu vực trung tâm thành phố.

Ông Nguyễn Nhân Sinh, một người dân thường xuyên tập thể dục tại công viên, bày tỏ sự ái ngại: "Ngay giữa trung tâm Sài Gòn, cạnh nhà ga trung tâm của tuyến Metro số 1 và chợ Bến Thành mà nhìn nhếch nhác chưa từng có. Nơi đây tập trung rất nhiều khách du lịch quốc tế, họ đi lại, chụp ảnh, nhìn hình ảnh công viên bề bộn như thế này là người dân thành phố tôi thấy ái ngại với họ".

Rác thải chất thành đống và các vật dụng sau khi tháo dỡ triển lãm chiếm phần lớn không gian tại công viên 23/9, đặc biệt là khu vực gần nhà ga ngầm Bến Thành, nơi người dân và du khách thường xuyên qua lại.

Chiều 23/12, phóng viên ghi nhận hai du khách người Hàn Quốc gặp nhiều bất tiện khi di chuyển do vướng các vật dụng để tràn lan.

Ông Nguyễn Kế Khánh (phường Sài Gòn) chia sẻ: "Chiều nào tôi cũng ra đây tập thể dục, khi tuyến metro hoàn thành công viên này sạch đẹp lắm, nhưng hơn một tháng nay có công trình này án ngữ, khiến không gian đi lại khó khăn. Nằm giữa trung tâm TPHCM nên khu này có rất nhiều đoàn khách du lịch, người dân cả nước đổ về vui chơi, trải nghiệm metro mà cảnh quan xấu quá làm ảnh hưởng bộ mặt của thành phố".

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi công trình dang dở, khu vực xung quanh công viên 23/9 còn bị bủa vây bởi rác thải. Đoạn từ nút giao Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học đến gần nhà ga ngầm Bến Thành, rác thải tập kết tràn lan, bốc mùi hôi thối kéo dài nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết.

Hơn 10 thùng chứa rác tập kết dọc đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành) chắn hết lối đi dành cho người đi bộ.

Nước từ những thùng rác này chảy tràn lan trên đường, bốc mùi hôi thối, khiến nhiều du khách e ngại khi di chuyển qua khu vực này.

Theo ghi nhận, hàng chục thùng chứa rác để tràn lan xuống lòng đường từ sáng đến tối, rác chất đầy, bốc mùi hôi, khiến môi trường khu vực thêm ô nhiễm và làm xấu hình ảnh không gian xanh trung tâm thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, tài xế xe buýt, cho biết: "Khu vực này là khu vực đậu xe buýt mỗi khi hết tuyến chuyển ca, nhưng tình trạng nhiều xe rác lấn chiếm là cực kỳ khó chịu, ra vào lại khó khăn. Khách lên xe buýt không có đường đi vì các xe rác chắn lối, khách nước ngoài qua lại ngán ngẩm. Chúng tôi đã có ý kiến với lãnh đạo rồi, mà tình trạng này chưa được giải quyết".

Các tài xế xe buýt cho biết, trước khi vỉa hè công viên 23/9 (đường Phạm Ngũ Lão) chưa thi công, hàng chục xe rác này đã chiếm trọn vỉa hè, không còn lối đi cho khách du lịch nước ngoài. Nước từ các xe rác chảy tràn lan, gây cảm giác xấu hổ với khách nước ngoài khi họ lưu thông qua khu vực này.

Trong khuôn viên Công viên 23/9, khu vui chơi cho trẻ em cũng bị hàng chục thùng chứa rác dựng thành hàng rao bao quanh, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

Chị Bảo Thi (quận 9 cũ) bức xúc: "Rác thải như vậy rất ô nhiễm, nhưng biết sao bây giờ, chính quyền không xử lý thì người dân như chúng tôi phải chịu cảnh mất vệ sinh như thế".

Bên cạnh rác thải và công trình dang dở, bên trong Công viên 23/9 còn tồn tại bãi giữ xe chiếm diện tích không gian xanh. Cụ thể, bãi giữ xe máy khu A trong Công viên 23/9, hiện phục vụ người dân gửi xe để đi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, dự kiến sẽ được di dời sang khu B, cách đó gần 500m.

Công viên 23/9, vốn được xem là "lá phổi xanh" giữa lòng TPHCM, là điểm dừng chân của người dân và du khách khi tham quan, di chuyển qua khu vực trung tâm. Tuy nhiên, sự tồn tại song song của công trình ngổn ngang và rác thải đã khiến hình ảnh không gian xanh này trở nên méo mó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và trải nghiệm của người dân, du khách.

Công viên 23/9 nằm giữa hai con đường Lê Lai và Phạm Ngũ Lão, trải dài từ công trường Quách Thị Trang đến đường Nguyễn Trãi, gồm 3 khu và bị ngăn cách bởi đường Nguyễn Thị Nghĩa.