Lộ diện 10 doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Ngày 21/12, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tại TPHCM chính thức được thành lập. Theo công bố, thành phố đã lựa chọn 10 nhà đầu tư tiềm năng trong 4 lĩnh vực tham gia giai đoạn đầu trong số 50 nhà đầu tư và đối tác.

Ở lĩnh vực hạ tầng số và tài sản số toàn cầu, có Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital và Tether.

Nhóm doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế có REE, liên doanh Cathay United và Pension One Group.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ảnh: VGP).

Tại lĩnh vực công nghệ với sự hiện diện của các tập đoàn Viettel, TikTok và FPT.

TPHCM nhấn mạnh, việc các đối tác trên tham gia sẽ mang lại nguồn lực công nghệ quan trọng, góp phần thúc đẩy Trung tâm Tài chính quốc tế phát triển theo định hướng bền vững và hiện đại.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, thành phố cho biết sẽ lựa chọn đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường tài chính quốc tế. Riêng vị trí giám đốc vận hành sẽ được lựa chọn từ nguồn nhân sự quốc tế giàu kinh nghiệm, từng làm việc và quản lý tại các trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực.

Đối với cơ sở vật chất, trong giai đoạn đầu, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ được bố trí làm việc tại trụ sở số 8 đường Nguyễn Huệ. Sau năm 2027, trụ sở chính sẽ chuyển về một tòa nhà hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại khu trung tâm Thủ Thiêm.

Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM được kỳ vọng đóng vai trò cầu nối giữa dòng vốn quốc tế và nền kinh tế trong nước, qua đó tạo điều kiện tái cấu trúc, nâng cấp các dòng vốn FDI hiện hữu thông qua những công cụ tài chính hiện đại, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, vốn đổi mới sáng tạo và vốn dài hạn...