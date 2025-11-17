Công trình bị sạt lở trên đèo Prenn ở Đà Lạt còn bảo hành

Ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đại diện các sở, ngành kiểm tra hiện trường vụ sạt lở trên đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại hiện trường, ông Hồ Văn Mười cho biết, đây là vụ sạt trượt có tính chất nghiêm trọng, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn tất các thủ tục, sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Vết sạt trượt taluy âm trên đèo Prenn (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân, du khách chọn các tuyến đường khác để ra vào trung tâm Đà Lạt trong thời gian đóng đèo để khắc phục sự cố.

Liên quan đến việc xử lý hiện trường, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đèo Prenn mới được hoàn thành nâng cấp, mở rộng, đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2024, đang trong thời hạn nhà thầu thi công bảo hành 12 tháng.

Theo Sở Xây dựng, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn từ 2 lên 4 làn xe có tổng chiều dài 7,4km. Công trình do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư; liên danh Công ty CP Xây dựng Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thi công.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, cấm phương tiện lưu thông qua đèo Prenn để đảm bảo an toàn (Ảnh: Minh Hậu).

Dự kiến, việc khảo sát hiện trạng sạt trượt, đánh giá nguyên nhân được cơ quan chức năng và nhà thầu thực hiện trong ngày 18/11 để sớm đưa ra phương án khắc phục.

Trước đó, như báo Dân trí thông tin, do mưa lớn kéo dài, sáng 17/11, tuyến đèo Prenn (đoạn gần cầu Datanla) xảy ra sạt lở khiến giao thông tê liệt. Tại hiện trường, kết cấu bê tông cốt thép taluy âm của công trình bị sạt trượt, trôi xuống vực sâu. Điểm sạt lở mở rộng, ăn vào lòng đường hướng đi Đà Lạt - TPHCM gây nên nhiều vết nứt lớn, chạy dài hàng chục mét.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đóng đèo Prenn, cấm lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông cho xe cộ ra vào Đà Lạt qua đèo Mimosa hoặc đèo Sa Com.

Đèo Prenn dài 10km, thuộc quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM.