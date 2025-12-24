Sau 10 năm nợ nần, “Quách Tĩnh” Lý Á Bằng tạo kỳ tích kinh doanh gây sốc

Thông tin này khiến dư luận và người hâm mộ không khỏi bất ngờ, nhiều người dành lời khen cho nam diễn viên sinh năm 1971 vì sự kiên trì và nỗ lực vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Trước đó, Lý Á Bằng từng nhiều lần công khai thừa nhận việc làm ăn thất bại, không đủ khả năng trả nợ.

Lý Á Bằng bất ngờ kinh doanh có lãi sau nhiều năm thua lỗ (Ảnh: Sina).

Vì kinh doanh thua lỗ, tài sản từng lên tới 1 tỷ NDT (gần 3.800 tỷ đồng) của Lý Á Bằng nhanh chóng “bốc hơi”. Anh phải bán biệt thự, siêu xe, hạn chế chi tiêu, thuê nhà ở tạm và đối mặt với khoản nợ khoảng 40 triệu NDT (hơn 149 tỷ đồng).

Năm 2023, Lý Á Bằng bị đưa vào danh sách người thất tín, không thể vay tiền, thậm chí bị hạn chế di chuyển bằng máy bay do không trả nợ đúng hạn. Nam diễn viên thừa nhận, áp lực tài chính kéo dài khiến sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống của anh suy giảm nghiêm trọng.

Đầu năm nay, Lý Á Bằng tiếp tục gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận tình trạng vỡ nợ. Anh cho biết, các dự án bất động sản và đầu tư du lịch trong nhiều năm liền không mang lại lợi nhuận. Riêng năm 2022, anh buộc phải cắt giảm khoảng 200 nhân sự để cầm cự hoạt động kinh doanh.

Lý Á Bằng hiện sống bằng nghề livestream bán hàng (Ảnh: Sohu).

Ngoài khoản nợ với đối tác, Lý Á Bằng còn nợ tiền bồi thường của nhiều nhân viên cũ. Nam diễn viên từng chia sẻ: “Đây là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời tôi”. Từ đầu năm 2023, anh và gia đình chuyển về sinh sống tại vùng nông thôn để giảm chi phí.

Trong một buổi trò chuyện với người hâm mộ, Lý Á Bằng bộc bạch: “Gần 10 năm qua tôi vẫn chưa trả hết nợ, không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc”.

Những năm gần đây, nam diễn viên chủ yếu mưu sinh bằng việc kinh doanh trà, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng và tham dự sự kiện. Trong các buổi phát sóng trực tuyến, anh chia sẻ câu chuyện cuộc đời, kỷ niệm nghề nghiệp cũng như những khó khăn đang đối mặt.

Lý Á Bằng tiết lộ, mỗi ngày anh livestream khoảng 10 tiếng, chấp nhận đi xa nhà để quảng bá sản phẩm. Ngoài thu nhập từ bán hàng, các phiên phát sóng còn mang về tiền quà tặng từ người hâm mộ, trung bình khoảng 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng) mỗi buổi. Nam diễn viên cũng không ngại đảm nhận các công việc hậu cần như đóng gói, kiểm kê hàng hóa.

Con gái nuôi bất ngờ đăng tâm thư thể hiện lòng biết ơn dành cho Lý Á Bằng (Ảnh: 163).

Trước ý kiến cho rằng anh lợi dụng sự thương cảm của công chúng, Lý Á Bằng phản bác: “Tôi không giả vờ đáng thương. Nếu bạn rơi vào cảnh nợ nần, bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Ngoài bố mẹ, rất ít người sẵn sàng ở bên bạn lúc này. Trả nợ là trách nhiệm của tôi và tôi đang cố gắng làm điều đó một cách chính đáng”.

Lý Á Bằng nổi tiếng với vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu, cùng nhiều tác phẩm đình đám như Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Năm 2005, anh kết hôn với diva Vương Phi, có con gái chung là Lý Yên, trước khi ly hôn vào năm 2013. Hậu ly hôn, Lý Á Bằng giành quyền nuôi con.

Từ năm 2014, anh chính thức rời làng giải trí Hoa ngữ để tập trung kinh doanh. Tuy nhiên, con đường thương trường của Lý Á Bằng không suôn sẻ, anh từng không dưới 5 lần tuyên bố phá sản.

Dù liên tục thất bại, Lý Á Bằng cho biết vẫn tin rằng “liều lĩnh thử lại” là cách duy nhất để thoát khỏi nợ nần. Đáng chú ý, trong lúc khó khăn, nam diễn viên vẫn âm thầm làm từ thiện.

Gần đây, con gái nuôi của anh - nạn nhân mất 2 chân trong trận động đất Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào năm 2008 - đã xúc động kể về việc được Lý Á Bằng giúp đỡ suốt 17 năm qua và gọi anh là “người trưởng bối đáng kính nhất”.

Lý Á Bằng mới chia tay người vợ thứ 2 từ tháng 10 vừa rồi (Ảnh: Sina).

Về đời tư, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Vương Phi, Lý Á Bằng giành quyền nuôi và chăm sóc con. Con gái Lý Yên của Lý Á Bằng giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tự tin.

Anh từng tái hôn với người đẹp kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ vào năm 2022 và có thêm một con gái. Tuy nhiên, đến tháng 10 vừa qua, cặp đôi bất ngờ xác nhận đã chấm dứt quan hệ vợ chồng sau 3 năm chung sống.

Trong thời gian gắn bó, Lý Á Bằng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng và biết ơn Hải Hà Kim Hỷ vì đã luôn đồng hành cùng anh trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Hải Hà Kim Hỷ từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Du lịch Thế giới khu vực Trung Quốc và tham gia một số bộ phim như Mùa hè của Hồ Dương, Đằng sau lời nói dối… Cô hẹn hò với Lý Á Bằng gần 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân và gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật sau khi lập gia đình.