UBND TPHCM vừa trình HĐND thành phố xem xét thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án cầu kết nối với Đồng Nai. Các dự án trên gồm cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An và cầu Tân Hiền, nhằm tăng liên kết vùng và giảm áp lực giao thông.

Việc xem xét chủ trương nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục để triển khai các dự án hạ tầng giao thông nằm trên 2 địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024.

Theo UBND TPHCM, các dự án cầu được đề xuất trong bối cảnh nhu cầu kết nối giao thông giữa TPHCM và Đồng Nai ngày càng tăng. Hạ tầng tại khu vực cửa ngõ phía Đông đang chịu áp lực lớn, ảnh hưởng lưu thông hàng hóa, chi phí logistics và khả năng thu hút đầu tư.

Phà Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Việc bổ sung các công trình kết nối mới được đánh giá là cần thiết để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ.

Dự án thứ nhất là cầu Thạnh Hội 2, được đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công. Cây cầu có quy mô 6 làn xe, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối từ nút giao đường DH.401 với đường Thạnh Hội 04 (phường Tân Khánh, TPHCM) sang nút giao đường DT.768 và DT.768B (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai).

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó có phương án đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần. UBND TPHCM được đề xuất làm cơ quan chủ quản.

Dự án thứ hai là cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An), cũng được quy hoạch với quy mô 6 làn xe. Cầu có điểm đầu kết nối đường DT.768 (xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối nối với đường DT.746 (xã Thường Tân, TPHCM).

Phạm vi đầu tư bao gồm đoạn vượt sông Đồng Nai và các nút giao liên quan. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn khoảng 1.120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương có thể hỗ trợ 560 tỷ đồng. UBND TPHCM được đề xuất giao làm cơ quan chủ quản dự án.

Dự án thứ ba là cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân), có quy mô quy hoạch 6 làn xe, kết nối từ xã Thường Tân (TPHCM) sang phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai).

Phạm vi đầu tư tính từ khu vực phường Tân Triều, vượt sông Đồng Nai đến vị trí giao với đường DT.746 thuộc xã Thường Tân. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản.

Cả ba cây cầu đều giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông liên vùng, chia sẻ lưu lượng với các tuyến, đồng thời tạo điều kiện hình thành các trục phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ mới dọc sông Đồng Nai. Các dự án cũng phù hợp với quy hoạch phát triển vùng Đông Nam Bộ đã được Thủ tướng phê duyệt.

Sau khi HĐND TPHCM thông qua chủ trương, 2 địa phương sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định theo quy định.