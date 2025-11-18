Cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt

Ngày 18/11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn. Ngoài ra, tại đèo này còn có một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị quản lý và bảo trì đường đang khẩn trương xử lý các điểm sạt lở.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III).

Để bảo đảm an toàn giao thông, tính mạng và tài sản của người dân, Sở Xây dựng - Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ 27C (địa bàn tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 17/11 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, hơn 22h ngày 16/11, chiếc xe giường nằm 2 tầng chở 32 người từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Khánh Hòa khi đi qua đèo Khánh Lê đã bị một khối đá rơi từ taluy dương đè trúng. Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Hiện trường vụ đá đè xe khách trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Lê Xuân).

Hiện các nạn nhân bị thương trong vụ việc được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Quốc lộ 27C dài hơn 120km, nối Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Tuyến đường có đèo Khánh Lê với nhiều khúc cua nguy hiểm, đỉnh đèo cao khoảng 1.700m so với mực nước biển.

Từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường này thường xuyên ghi nhận các vụ sạt lở và tai nạn giao thông.