Khu dân cư Cây Cà tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Sáng 2/11, khu vực Cây Cà, thuộc xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng), ngổn ngang sau trận lũ quét trong đêm. Nhiều tuyến đường liên thôn bị bùn đá lấp, dòng suối vẫn chảy xiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đang vào hiện trường khảo sát khu vực xảy ra lũ quét để đưa ra hướng khắc phục và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Bùn đá từ trên núi đổ xuống khu dân cư, tạo thành vệt dài hơn 5km. Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Tuy Phong, sự cố xảy ra vào khoảng 20h ngày 1/11, lũ cuốn trôi 4 người, trong đó 3 người được cứu, bé Lê Nguyễn B.T. (SN 2012) tử vong; nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, hư hỏng.

Một người thân của gia đình có bé gái tử vong kể lại, tối qua nước lũ về nhanh, gia đình bé T. chạy không kịp. Cả nhà vừa chạy ra cổng là gặp nước lũ chảy rất mạnh, nước xoáy cuốn 3 người trong nhà. Cha mẹ bé T. may mắn vướng vào cây nên được người dân cứu kịp thời.

Từ vườn táo của người dân có thể nhìn thấy dòng chảy của nước lũ cuốn theo bùn đất, vùi lấp nhiều cây cối.

"Tối qua, tôi đang canh vườn táo thì nghe tiếng nổ lớn từ phía trên núi. Khi đó trời mưa không lớn, tôi đoán vỡ hồ chứa trên núi nên hô hoán bà con ở khu rẫy chạy lên đường tránh nạn. Chỉ ít phút sau, nước lũ chảy từ trên núi về rất lớn, tràn vào các vườn táo, chòi canh của bà con", ông Toán (người dân ở thôn 2, xã Tuy Phong, Lâm Đồng) kể.

Lực lượng công an, dân quân, thanh niên trong xã Tuy Phong được huy động hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển tài sản và lo hậu sự cho gia đình có người gặp nạn.

Ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong (Lâm Đồng), cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước.

Những nhà dân nằm cạnh suối bị nước lũ cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, gia cầm; các vườn cây cũng bị ngã đổ. Nhiều lớp bùn đất, đá trên núi tràn xuống, vùi lấp chuồng trại.

"Đoàn kiểm tra của UBND xã Tuy Phong và các sở, ban, ngành đang di chuyển lên khu vực Công ty Trang trại Việt Phong Phú; tuy nhiên, đường lên các hồ chứa bị sạt lở nên đoàn kiểm tra vẫn chưa tiếp cận được. UBND xã Tuy Phong vẫn chưa thống kê xong thiệt hại về tài sản của người dân", ông Phạm Thành Bắc cho hay.

Khu dân cư Cây Cà nằm dưới chân núi ở xã Tuy Phong với phần lớn người dân trồng trọt, chăn nuôi. Vụ vỡ hồ chứa nước khiến nhiều người dân thiệt hại về tài sản, gia súc, cây ăn trái, hoa màu.

Khung cảnh tan hoang, ngổn ngang tại khu dân cư Cây Cà (xã Tuy Phong, Lâm Đồng) sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi. Địa phương đang thống kê thiệt hại ban đầu về tài sản, nhà cửa, diện tích hoa màu, số lượng vật nuôi của người dân.

Theo thông tin ban đầu, hồ chứa nước bị vỡ của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, chuyên chăn nuôi gà.

Xã Tuy Phong được sáp nhập từ hai xã Phong Phú và Phan Dũng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ). Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120km. Khu Trang trại Việt nằm phía trên khu dân cư và rẫy vườn của người dân địa phương.