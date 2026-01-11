Medvedev và Sabalenka vô địch Brisbane International 2026

Ở trận chung kết đơn nam, Daniil Medvedev duy trì thế trận áp đảo trước Nakashima. Tay vợt người Mỹ liên tục tỏ ra mất bình tĩnh, Medvedev chơi ung dung và khép lại set 1 với chiến thắng 6-2.

Daniil Medvedev lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Nakashima (Ảnh: Reuters).

Sang set 2, Medvedev đoạt break ở ván 5, nhưng Nakashima vùng lên mạnh mẽ, san bằng tỷ số 6-6. Set đấu bước vào loạt tie-break và Medvedev hoàn toàn áp đảo để thắng 7-1.

Thắng trận chung kết với tỷ số 6-2, 7-6 sau 1 tiếng 36 phút, Daniil Medvedev lần đầu tiên đăng quang tại Brisbane International. Đây là danh hiệu ATP thứ 22 trong sự nghiệp của ngôi sao người Nga.

Ở trận chung kết đơn nữ, Aryna Sabalenka thi đấu thăng hoa, áp đảo Marta Kostyuk và chiến thắng với tỷ số 6-4, 6-3. Đây cũng là danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp của tay vợt người Belarus.

Aryna Sabalenka hạnh phúc với chức vô địch Brisbane International 2026 (Ảnh: ATP).

Tại trận chung kết Hong Kong Open 2026 tối 11/1, Alexander Bublik giành chiến thắng với tỷ số 7-6, 6-2 trước Lorenzo Musetti. Tay vợt người Italy chơi ngang ngửa với đối thủ ở set 1, nhưng anh đuối sức và nhanh chóng thất bại ở set 2.

Đây là danh hiệu thứ 5 chỉ trong 7 tháng của Bublik. Tay vợt người Kazakhstan được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ ở Australian Open 2026 diễn ra tại Australia từ ngày 18/1 đến 1/2.