HLV Kim Sang Sik cảnh báo U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Saudi Arabia

Trước lượt cuối vòng bảng (bảng A), U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, trong khi U23 Saudi Arabia có 3 điểm đứng ở vị trí thứ 3. Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần một kết quả hòa là đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Dù vậy, theo cầu thủ chạy cánh Phi Hoàng, mục tiêu của U23 Việt Nam là giành 3 điểm, anh nói: “Chúng tôi vào trận với quyết tâm giành chiến thắng và tiến vào tứ kết giải châu Á”.

Phi Hoàng và các đồng đội rất tự tin (Ảnh: AFC).

Cũng theo Phi Hoàng, đây là trận đấu không dễ dàng khi đối thủ ở tình thế dựa chân tường, bên cạnh lợi thế sân nhà. Vì vậy, U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Chúng tôi biết U23 Saudi Arabia là một đội bóng mạnh, lại có lợi thế chủ nhà. Qua các buổi phân tích, có thể thấy hàng công của đội bóng này rất khéo, nhanh và kỹ thuật”, Phi Hoàng đánh giá.

Đặc biệt Phi Hoàng cho biết HLV Kim Sang Sik cảnh báo U23 Việt Nam về sự lợi hại từ các cầu thủ hai biên của U23 Saudi Arabia. Điều này buộc hai cánh của U23 Việt Nam phải chơi tốt, đảm bảo thể lực để có thể đua sức với đối thủ.

“HLV Kim Sang Sik lưu ý rằng U23 Saudi Arabia rất nguy hiểm ở các mũi tấn công từ hai cánh”, Phi Hoàng chia sẻ.

Trước một U23 Saudi Arabia được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực lại được tiếp sức từ các CĐV, thách thức cùng áp lực sẽ là không nhỏ với U23 Việt Nam. Khi mà đối phương buộc phải thắng để nuôi hi vọng đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần có nhiều phương án về lối chơi, đặc biệt là làm tốt khâu phòng ngự.

Điểm mạnh của U23 Việt Nam chính là khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Nhờ nền tảng thể lực tốt, Phi Hoàng cùng các đồng đội sẵn sàng pressing (gây áp lực) tầm cao ngay khi có cơ hội. “U23 Việt Nam làm hết sức để giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia”, Phi Hoàng chốt lại.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam).