Vỡ hồ nước ở Lâm Đồng: Cả nhà vừa chạy ra cổng liền bị lũ cuốn

Sáng 2/11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong (Lâm Đồng), cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đang vào hiện trường, kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Tuy Phong, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 1/11, nước từ hồ chứa tràn xuống, cuốn trôi 4 người, trong đó 3 người được cứu, bé Lê Nguyễn B.T. (SN 2012) tử vong; nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, hư hỏng.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa ở xã Tuy Phong, Lâm Đồng (Ảnh: CTV).

Lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên ở xã Tuy Phong được huy động hỗ trợ, giúp đỡ người dân dọn dẹp bùn đất, di chuyển tài sản và lo hậu sự cho gia đình có người gặp nạn. Địa phương đang thống kê thiệt hại ban đầu về tài sản, nhà cửa, diện tích hoa màu, số lượng vật nuôi của người dân.

"Đoàn kiểm tra của UBND xã Tuy Phong và các sở, ban, ngành đang di chuyển lên khu vực Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú; tuy nhiên, đường lên các hồ chứa bị sạt lở nên đoàn kiểm tra vẫn chưa tiếp cận được. UBND xã Tuy Phong vẫn chưa thống kê xong thiệt hại về tài sản của người dân", ông Phạm Thành Bắc cho hay.

Cũng trong sáng nay, tại khu Cây Cà, xã Tuy Phong, nơi bị thiệt hại nặng nề do vụ vỡ hồ chứa nước, khung cảnh tan hoang, ngổn ngang. Các nhà dân nằm cạnh suối bị nước lũ cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, gia cầm; các vườn cây cũng bị ngã rạp. Nhiều lớp bùn đất, đá trên núi tràn xuống khu dân cư, vùi lấp nhiều nhà cửa và chuồng trại. Nhiều tuyến đường giao thông bị đất đá vùi lấp, phủ dày, người dân chưa thể di chuyển.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa ở xã Tuy Phong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ông Toán (người dân ở thôn 2, xã Tuy Phong, Lâm Đồng) kể lại, tối qua ông đang canh vườn táo thì nghe tiếng nổ lớn từ phía trên núi. "Thời điểm đó trời mưa không lớn. Tôi đoán vỡ hồ chứa trên núi nên hô hoán bà con ở khu rẫy chạy lên đường tránh nạn. Chỉ ít phút sau, nước lũ chảy từ trên núi về rất lớn, tràn vào các vườn táo, chòi canh của bà con", ông Toán nhớ lại.

Một người thân của gia đình có bé gái tử vong kể lại, tối qua nước lũ về rất nhanh, gia đình bé T. chạy không kịp. Cả nhà vừa chạy ra cổng là gặp nước lũ đổ xuống rất mạnh, dòng xoáy cuốn 3 người. Cha mẹ bé T. may mắn vướng vào cây nên được người dân cứu kịp thời.

Còn ông An (39 tuổi, thôn 2, xã Tuy Phong) cả đêm qua không ngủ do cùng người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm những người bị lũ cuốn. Ông An cho biết, nhà ông ở dưới chân núi, cạnh bờ suối. Khoảng 20h ngày 1/11, người thân gọi điện thoại cho ông, bảo chạy mau vì nước trên núi đang đổ mạnh xuống. Hai vợ chồng ông An chỉ kịp dắt bò lên phía lộ. Ít phút sau, nước lũ chảy về cuốn trôi chuồng bò và hơn 500 cuộn rơm khô.

Cùng ngày, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đoàn kiểm tra của đơn vị đang đến hiện trường vụ vỡ hồ chứa ở xã Tuy Phong.

Bùn đất từ trên cao đổ xuống khu vực dưới chân núi (Ảnh: Phú Việt).

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/11, hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ), chuyên chăn nuôi gà, bất ngờ bị vỡ, nước từ trên cao cuồn cuộn đổ xuống khu vực dân cư bên dưới.

Đến sáng 2/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái tại một vườn táo cách nhà nạn nhân khoảng 500m. Nạn nhân là Lê Nguyễn B.T. (SN 2012). Cha mẹ T. và một người đàn ông bị nước cuốn trôi, may mắn được người dân cứu.

Xã Tuy Phong được sáp nhập từ hai xã Phong Phú và Phan Dũng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ). Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120km. Trang trại Việt Phong Phú nằm phía trên khu dân cư và rẫy vườn của người dân địa phương.