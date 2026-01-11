Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt tại cửa khẩu quốc tế

Ngày 11/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng của đơn vị đã dẫn giải Lê Phú Nghĩa (24 tuổi, trú tại xã Nam Ninh Hòa thuộc tỉnh này) từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) về Khánh Hòa sau khi bắt giữ được theo quyết định truy nã.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, Lê Phú Nghĩa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng trốn khỏi địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã trên toàn quốc theo diện nguy hiểm.

Đối tượng Lê Phú Nghĩa tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Sau thời gian truy xét, cơ quan điều tra phát hiện Lê Phú Nghĩa đã xuất cảnh sang Campuchia.

Với quyết tâm truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nắm được thông tin trong tháng 1, Nghĩa sẽ trở về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Lê Phú Nghĩa đã bị bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.