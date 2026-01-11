Công an TPHCM làm việc với thanh niên ném bộ đàm của CSGT

Ngày 11/1, Công an TPHCM thông tin về vụ hai nam thanh niên có hành vi cản trở lực lượng CSGT thi hành công vụ tại giao lộ Bàu Cát - Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền.

Theo cảnh sát, lúc 2h30 ngày 10/1, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT, Công an TPHCM) kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Đồng Đen, phát hiện N.N.T. (SN 2001) lái xe máy chở N.H.V.T. (SN 2003) chạy với tốc độ cao, không có gương chiếu hậu bên trái.

CSGT làm việc với 2 thanh niên vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác lái mô tô tiếp cận và dừng xe máy của 2 thanh niên tại đường Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền. Lực lượng chức năng yêu cầu N.N.T. xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn, nhưng nam thanh niên không hợp tác.

Riêng N.H.V.T. có hành vi kéo và giữ CSGT để N.N.T. rời khỏi hiện trường. Trong lúc giằng co, N.H.V.T. ném bộ đàm của cán bộ CSGT. Sau đó, N.H.V.T. liên tục có hành vi cản trở, dắt xe rời khỏi khu vực kiểm tra, nhưng bị tổ công tác ngăn chặn.

Sau khi được cảnh sát giải thích quy định pháp luật, N.H.V.T. chấp hành yêu cầu làm việc, xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe máy (do ông L.T.N. đứng tên chủ sở hữu).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về các lỗi không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn; xe máy không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe không có giấy phép lái xe.

Chiều 10/1, nhà chức trách đã mời N.N.T. đến trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ làm việc. Đội CSGT Bàn Cờ sau đó đã lập biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, ông L.T.N. (chủ phương tiện) cũng bị lập biên bản xử phạt với các hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong chứng nhận đăng ký.

Đội CSGT Bàn Cờ đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Bảy Hiền để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.