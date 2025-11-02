Vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng, bé gái 13 tuổi tử vong

Ngày 2/11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước làm một người tử vong.

Người dân được đưa đến nơi an toàn (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/11, hồ chứa nước của một công ty đóng trên địa bàn xã Tuy Phong bất ngờ bị vỡ, nước từ trên cao cuồn cuộn đổ xuống khu vực dân cư bên dưới. Nước lớn cuốn trôi bé gái 13 tuổi làm nạn nhân tử vong.

Đại diện UBND xã Tuy Phong thông tin lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái bị dòng nước cuốn trôi đêm qua tại một vườn táo cách nhà nạn nhân khoảng 500m. Nạn nhân là Lê Nguyễn Bích T. (SN 2012). Cha mẹ T. may mắn được người dân cứu kịp thời sau khi bị nước cuốn.

Ngoài ra, dòng nước từ vụ vỡ hồ chứa khiến nhiều hoa màu, gia cầm của người dân bị cuốn trôi, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra tại hồ chứa trên núi của Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ. Trang trại nằm tại xã Phong Phú (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ), chuyên chăn nuôi gà.