Người đàn ông đu mái nhà thoát chết trong vụ cháy ở Đồng Nai

Khoảng 19h ngày 11/1, tại đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tam Hiệp, Đồng Nai), một tiệm giặt ủi bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa bùng lên ở khu vực cầu thang rồi lan ra toàn bộ căn nhà 2 tầng. Nhiều người trong căn nhà kịp chạy thoát ra ngoài.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận vụ hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo nhân viên tiệm giặt ủi, lửa bùng lên ở khu vực có nhiều áo quần, vật dụng dễ cháy. Người dân xung quanh dùng bình chữa cháy dập lửa, nhưng bất thành. Trong 10 phút, lửa bao trùm cả căn nhà, lan sang tiệm in ấn bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy (Công an tỉnh Đồng Nai) đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến dập lửa, tìm người mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy ở Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Khi cứu hỏa, lực lượng chữa cháy phát hiện một thanh niên đang bám vào mái nhà bên cạnh. Nạn nhân được giải cứu kịp thời, chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nhẹ, tinh thần hoảng loạn.

Đến 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.