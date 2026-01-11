Biểu tình biến thành bạo loạn ở Iran, hơn 100 nhân viên an ninh thiệt mạng

Các phương tiện bị đốt phá trong biểu tình (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, tổng cộng 109 nhân viên an ninh Iran đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc trong những tuần qua. Con số thương vong về dân thường vẫn chưa được công bố cụ thể.

Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết một nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một cơ sở cứu trợ ở Gorgan, thủ phủ tỉnh Golestan. Truyền thông nhà nước cũng đưa tin một nhà thờ Hồi giáo đã bị phóng hỏa tại Mashhad, miền Đông Iran, vào tối 10/1.

Các số liệu thương vong được công bố trong bối cảnh chính quyền Iran đẩy mạnh nỗ lực kiềm chế các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua, với hàng nghìn người xuống đường phản đối giá cả sinh hoạt leo thang và tình trạng lạm phát. Tuy nhiên, một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn, khi nhiều hành vi bạo lực và đốt phá đã diễn ra.

Bộ Nội vụ Iran cho biết các “cuộc bạo loạn” đang dần lắng xuống, trong khi Bộ Tư pháp cảnh báo những người tham gia gây rối có thể đối mặt với bản án nghiêm khắc.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đề cập đến các kế hoạch kinh tế và “những yêu cầu của người dân” trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 11/1 trên truyền hình nhà nước.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể can thiệp quân sự nếu chính quyền Iran có hành vi bạo lực với người biểu tình. Vào ngày 11/1, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Mỹ “đừng tính toán sai lầm”.

Các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua được châm ngòi bởi cuộc khủng hoảng kinh tế do các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây gây ra cho Iran.

Ông Trump hôm 10/1 nói rằng Mỹ “sẵn sàng giúp đỡ” để "Iran hướng tới tự do".

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố hôm 10/1 rằng họ sẽ bảo vệ “lợi ích quốc gia. “Quân đội, dưới sự chỉ huy của Tổng Tư lệnh Tối cao, cùng với các lực lượng vũ trang khác, ngoài việc theo dõi các động thái của đối thủ trong khu vực, sẽ kiên quyết bảo vệ và gìn giữ lợi ích quốc gia, cơ sở hạ tầng chiến lược của đất nước và tài sản công”, tuyên bố nêu rõ.