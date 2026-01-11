Công an làm chủ đầu tư xây dựng 7 công trình y tế khẩn cấp

Ngày 11/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trong năm 2026 đối với các trạm y tế tại 7 xã miền tây Nghệ An.

Công trình nhà làm việc, thăm khám, chữa bệnh và các công trình phụ trợ, hạ tầng kèm theo cùng cải tạo sửa chữa các hạng mục hiện trạng, mua sắm trang thiết bị nội thất sẽ được triển khai tại các xã: Châu Khê, Tam Quang, Keng Đu, Na Ngoi, Na Loi, Thông Thụ, Tri Lễ.

Trạm Y tế xã Châu Khê thiệt hại trong các đợt bão lũ năm 2025 là một trong 7 công trình y tế khẩn cấp, được triển khai xây dựng trong năm nay (Ảnh: Đồng Vũ).

Dự kiến, tổng mức đầu tư các công trình trên là 70 tỷ đồng, tương đương 10 tỷ đồng/trụ sở, từ nguồn xã hội hóa do Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An kêu gọi hỗ trợ.

Tại quyết định này, Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị được giao quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công trình (chủ đầu tư).

Với vai trò là chủ đầu tư, Công an tỉnh Nghệ An có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, triển khai các bước thủ tục theo đúng quy định và triển khai xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng phù hợp với các quy định khác của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo phân cấp chức năng, thẩm quyền phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND 7 xã có các công trình trạm y tế nêu trên khẩn trương bàn giao mặt bằng, phối hợp làm việc với chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế tại các xã miền tây Nghệ An nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ và người dân, ổn định hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giáp biên trên địa bàn tỉnh.