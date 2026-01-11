"Quân đội trong mơ": Mỹ ấp ủ tham vọng chưa từng có kể từ sau Thế chiến II

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social thông báo rằng ông sẽ tìm cách đề xuất ngân sách quân sự 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027, một con số tăng tới 50% so với mức hiện tại.

Nếu con số được thông qua, đây sẽ là mức tăng ngân sách quân sự theo năm chưa từng thấy kể từ Thế chiến II của Mỹ.

“Sau các cuộc đàm phán dài và khó khăn với các nghị sĩ, bộ trưởng và các đại diện chính trị khác, tôi đã quyết định rằng, vì Lợi ích của Đất nước chúng ta, đặc biệt trong những thời điểm đầy bất ổn và nguy hiểm hiện nay, ngân sách quân sự cho năm 2027 không nên là 1.000 tỷ USD, mà phải là 1.500 tỷ USD. Điều này sẽ cho phép chúng ta xây dựng "quân đội trong mơ" mà chúng ta từ lâu xứng đáng có được và, quan trọng hơn, sẽ giữ cho chúng ta an toàn và bảo đảm dù đối thủ là ai", ông giải thích.

Các đồng minh đảng Cộng hòa của Tổng thống đã hoan nghênh thông báo này. Cả Thượng nghị sĩ Roger Wicker và Hạ nghị sĩ Mike Rogers, lần lượt là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện, cho rằng con số mà ông Trump đưa ra "chính xác là mức đầu tư cần thiết để tái thiết quân đội và khôi phục vai trò lãnh đạo của Mỹ trên trường quốc tế".

Tuy nhiên, cả Tổng thống Trump lẫn các đồng minh của ông tại Quốc hội đều chưa đưa ra được một lập luận mạch lạc để lý giải cho mức tăng khổng lồ này.

Mỹ hiện đã chi gần 1.000 tỷ USD cho Lầu Năm Góc, mức gần kỷ lục, cao gần gấp 3 lần Trung Quốc. Dĩ nhiên, tiền bạc không phải là thước đo trực tiếp của sức mạnh quân sự. Vấn đề cốt lõi là chi tiêu quốc phòng một cách khôn ngoan và phù hợp với một chiến lược thực tế.

Mặt khác, lời kêu gọi tăng chi tiêu mạnh tay của Tổng thống Trump dường như có điểm chưa nhất quán với một số luận điểm trong tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia gần đây của Lầu Năm Góc, vốn kêu gọi kiềm chế các cuộc chiến không hồi kết và giới hạn hành động quân sự của Mỹ vào những “lợi ích cốt lõi”.

Theo Forbes, nếu những tuyên bố đó được hiện thực hóa, ngân sách Lầu Năm Góc có thể giảm, chứ không phải tăng thêm 500 tỷ USD.

Ngoài ra, cũng có những nghi vấn về việc liệu ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ có thể hấp thụ được lượng tiền khổng lồ như vậy hay không. Nhiều cơ sở sản xuất vũ khí hiện đã hoạt động hết công suất, hầu như không còn khả năng mở rộng sản lượng. Bên cạnh đó, còn tồn tại tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như đóng tàu ngầm.

Theo các chuyên gia, điều Lầu Năm Góc cần lúc này dường như không phải là chi tiêu nhiều hơn mà cần hiệu quả hơn. Theo giới quan sát, để đảm bảo an ninh, Mỹ sẽ cần một đánh giá rõ ràng về những thách thức lớn nhất đang đối mặt, cùng một chiến lược kết hợp sức mạnh quân sự, ngoại giao thông minh và hội nhập kinh tế sâu rộng.