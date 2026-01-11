Người dân phát hiện rùa quý hiếm nặng 6,8kg lạc vào vườn nhà

Ngày 11/1, Công an phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận, hỗ trợ người dân bàn giao một cá thể rùa răng quý hiếm, nặng khoảng 6,8kg, để đưa về môi trường tự nhiên.

Trước đó, anh Nguyễn Quốc Hiệp (SN 2000, trú tại khối phố Tân Mỹ, phường Điện Bàn) đã phát hiện cá thể rùa này đi lạc vào vườn nhà mình.

Cá thể rùa răng quý hiếm được bàn giao cho công an (Ảnh: Công an phường Điện Bàn).

Nhận thức được đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Hiệp đã chủ động liên hệ, trình báo cơ quan chức năng để thực hiện việc bàn giao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị lập biên bản, ghi nhận tình trạng cá thể rùa và thực hiện các thủ tục tiếp nhận theo quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, cá thể rùa có sức khỏe bình thường, đủ điều kiện để được thả về môi trường tự nhiên an toàn.

Rùa răng, còn gọi là rùa sen vàng, có tên khoa học Heosemys annandalii, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Công an phường Điện Bàn khuyến cáo người dân khi phát hiện các loài động vật hoang dã, quý hiếm đi lạc hoặc bị thương, tuyệt đối không nuôi nhốt, mua bán hay vận chuyển trái phép. Thay vào đó, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý đúng quy định, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tự nhiên.