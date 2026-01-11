Thủ tướng: Xây dựng trường học cho đồng bào dân tộc để "gieo chữ, giữ nước"

Chiều 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh giáo dục - đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, đặc biệt đối với những địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận giáo dục của người dân còn hạn chế.

Theo Thủ tướng, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tri thức luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc đầu tư cho giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là ở những địa bàn chiến lược.

Nhấn mạnh, phải gieo chữ để giữ nước, biến những ngôi trường thành nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng của con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thủ tướng Chính phủ mong muốn mỗi gia đình, cộng đồng luôn là điểm tựa vững chắc, là chỗ dựa tinh thần, vật chất, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thấu hiểu khó khăn, thách thức với từng lứa tuổi của các em học sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều địa phương đã có bước chuyển biến tích cực về hạ tầng, sinh kế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra, chất lượng và điều kiện học tập tại nhiều vùng miền núi vẫn còn khoảng cách lớn so với khu vực đô thị, đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư bài bản, dài hạn hơn.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, xây dựng trường học ở miền núi không chỉ là xây lớp học, mà phải xây dựng hệ sinh thái giáo dục đồng bộ, bao gồm ký túc xá, nhà công vụ giáo viên, cơ sở bán trú - nội trú, trang thiết bị dạy học, điều kiện sinh hoạt và môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Đồng thời, cần chú trọng đào tạo, thu hút đội ngũ giáo viên có trình độ, tâm huyết, sẵn sàng gắn bó lâu dài với vùng khó khăn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của các trường dự bị đại học và trường phổ thông vùng cao trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài là học sinh dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ, trí thức cho tương lai. Đây là lực lượng quan trọng không chỉ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà còn cho bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị và các ngành, lĩnh vực then chốt của đất nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tránh lãng phí, hình thức. Các công trình giáo dục phải thực sự phục vụ người học, phù hợp điều kiện thực tế từng vùng, từng đối tượng, không chạy theo hình thức hay phong trào.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, trong đó giáo dục là chìa khóa quan trọng nhất để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số chính là đầu tư cho tương lai đất nước, cho sự phát triển bền vững, tự cường và hùng cường của dân tộc Việt Nam.