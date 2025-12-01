Khách bay không ký gửi hành lý làm thủ tục tại Tân Sơn Nhất ra sao?

"Chị xuất vé xong rồi. Em ở đâu? Vẫn đang xếp hàng hả", chị Mỹ Hằng, nhân viên công sở, vừa trả lời điện thoại, vừa hướng mắt về đám đông hành khách đang xếp hàng trước quầy thủ tục tại nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), sáng 1/12.

Nữ hành khách vừa tốn chưa đầy 1 phút để xuất thẻ lên máy bay tại kiosk tự động. Trong khi đó, người đồng nghiệp đi cùng phải chờ thêm 20 phút để xếp hàng ký gửi hành lý.

Chị Mỹ Hằng chỉ mất gần 1 phút để làm thủ tục xuất vé máy bay tại kiosk tự động (Ảnh: Ngọc Tân).

Lối tắt cho hành khách không muốn xếp hàng

Sáng 1/12, Tân Sơn Nhất cùng hàng loạt sân bay trên cả nước bước vào ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng về việc thúc đẩy giải pháp công nghệ gắn với dữ liệu dân cư (VNeID) để phục vụ người dân.

Theo đó, quầy thủ tục (check-in) tại sân bay chỉ phục vụ hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Những hành khách còn lại sẽ làm thủ tục qua ứng dụng VNeID hoặc sử dụng kiosk xuất vé tự động.

"Mới 2 ngày trước, tôi mất gần nửa tiếng để xếp hàng làm thủ tục ở Tân Sơn Nhất. Tôi chờ gần 20 phút ở một quầy rồi lại bị yêu cầu sang một quầy khác chờ thêm 10 phút. Hôm nay, trải nghiệm xuất vé ở kiosk tự động thấy nhanh hơn hẳn", chị Đỗ Mỹ Loan, một người thường xuyên đi công tác bằng máy bay, chia sẻ với phóng viên.

Cán bộ Cảng vụ hàng không miền Nam kiểm tra việc sử dụng các kiosk tự động tại sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 1/12 (Ảnh: Ngọc Tân).

Không chỉ làm thủ tục xuất vé tự động, nữ hành khách còn trải nghiệm tính năng ký gửi hành lý tự động tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Sau vài nút bấm trên màn hình, kiosk tự động gửi cho cô nhãn hành lý. Nữ hành khách dán nhãn vào vali rồi mang đến băng tải tự động.

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng hành khách đến làm thủ tục tại kiosk tự động ở sân bay Tân Sơn Nhất khá đông. Nhân viên hãng bay túc trực tại kiosk để hướng dẫn hành khách thao tác lần đầu. Sau khi nhận thẻ lên máy bay, hành khách có thể đi thẳng qua cửa soi chiếu an ninh.

So với phương án xuất thẻ lên máy bay trên ứng dụng VNeID, việc xuất vé giấy tại kiosk tự động được nhiều hành khách lựa chọn do họ cần giữ cuống vé để nộp lại cho công ty sau chuyến công tác.

Nhân viên hãng bay hướng dẫn hành khách làm thủ tục tại nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, nhân viên cảng vụ đã được triển khai tại các sân bay vào sáng 1/12 để kiểm tra việc vận hành trang thiết bị làm thủ tục tự động của các hãng hàng không. Việc đảm bảo các thiết bị này vận hành trơn tru là điều kiện tiên quyết để thực thi chỉ thị của Thủ tướng.

Với lưu lượng chuyến bay lớn nhất cả nước, sân bay Tân Sơn Nhất thường khiến hành khách phải xếp hàng dài trước quầy thủ tục để nhận thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý. Vào những dịp cao điểm, hành khách phải đến sân bay sớm vài giờ để bù trừ thời gian làm thủ tục.

Nhờ ứng dụng VNeID và bổ sung thiết bị làm thủ tục tự động, trải nghiệm đi máy bay của hành khách tại sân bay này đang được cải thiện.

Chưa hết được cảnh xếp hàng

Dù giúp hành khách tiết kiệm đáng kể thời gian, hệ thống kiosk tự động vẫn chưa hoạt động được tối đa công suất. Theo ghi nhận của phóng viên, hình ảnh hành khách xếp hàng dài chờ đợi trước các quầy thủ tục truyền thống vẫn xuất hiện vào sáng 1/12.

Phần lớn trong số họ là khách du lịch nước ngoài với những kiện hành lý quá cỡ, không thể xách tay mà bắt buộc phải làm thủ tục ký gửi tại quầy. Trong khi đó, một số hành khách dùng thử tiện ích ký gửi hành lý tự động ghi nhận thiết bị phát sinh lỗi, chưa hoạt động trơn tru.

Hành khách xếp hàng trước quầy thủ tục tại nhà ga T1 và T3 Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

"Nhiều hành khách mang theo vali nhỏ gọn, có thể xách tay lên máy bay, nhưng họ vẫn muốn làm thủ tục ký gửi. Đó là lựa chọn của khách và chúng tôi phải đáp ứng", một nhân viên hãng bay tại nhà ga T3 chia sẻ với phóng viên.

Tại nhà ga T1, lượng hành khách xếp hàng trước quầy thủ tục khá đông. Các nhân viên hãng bay bắt đầu quan sát và đề nghị hành khách không mang theo hành lý chuyển sang làm thủ tục tại kiosk tự động.

Theo một nhân viên hãng bay, quầy thủ tục truyền thống vẫn là "cứu tinh" của những hành khách đến sân bay muộn, sắp trễ chuyến. Các kiosk tự động chỉ phục vụ hành khách làm thủ tục trước giờ khởi hành 45 phút và từ chối xuất vé nếu khách thao tác muộn hơn.

Lúc này, việc liên hệ quầy thủ tục để nhờ hỗ trợ là lựa chọn duy nhất của hành khách.