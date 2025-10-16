Đề xuất khai thác linh hoạt 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA - Vietnam Airlines) vừa có báo cáo gửi nhà chức trách hàng không về phương án khai thác cặp sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất.

Theo đó, VNA nhất trí với phương án sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa; sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 20% chuyến bay quốc tế và 90% chuyến bay nội địa.

Hãng hàng không đề xuất khai thác linh hoạt cặp sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Tuy nhiên, VNA cho biết, các hãng hàng không Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về nguồn máy bay do tình trạng động cơ P&W (trên máy bay A321) bị triệu hồi và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.

Vietnam Airlines nhận định việc chuyển ngay toàn bộ chặng bay quốc tế trên 1.000km sang Long Thành sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch khai thác của doanh nghiệp. Hãng dự kiến cần thêm khoảng 5 máy bay thân hẹp chỉ để duy trì lịch bay như hiện tại.

Do đó, VNA kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép Vietnam Airlines nói riêng và các hãng hàng không trong nước nói chung được chủ động, linh hoạt kế hoạch khai thác để đảm bảo nguồn lực và đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời đảm bảo nối chuyến nhằm duy trì mục tiêu đưa TPHCM thành trung tâm trung chuyển (hub) của khu vực.

Phương án "linh hoạt khai thác" được đề xuất dựa trên nguyên tắc nhóm đường bay tầm xa (xuyên lục địa, bao gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương) sẽ chuyển ngay sang sân bay Long Thành. Nhóm đường bay trong khu vực châu Á sẽ được khai thác linh hoạt giữa 2 sân bay.

Theo VNA, phương án này đảm bảo khai thác sân bay Long Thành theo đúng định hướng trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực, đồng thời đảm bảo hài hoà hiệu quả khai thác của cả 2 sân bay và lợi ích của các hãng hàng không Việt Nam.

Trước đó, Bộ Xây dựng có báo cáo gửi Thủ tướng về phương án khai thác sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Cụ thể, sân bay Long Thành sẽ tập trung khai thác toàn bộ đường bay quốc tế từ 1.000km trở lên; sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ các đường bay quốc tế ngắn đến thị trường Thái Lan, Campuchia, Lào... chiếm khoảng 15-17% tổng sản lượng khai thác quốc tế tại khu vực TPHCM.

Phương án này đảm bảo đúng như kế hoạch nêu trong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành được phê duyệt vào tháng 11/2020.