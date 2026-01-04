Điểm tuần: Luật Bảo vệ dữ liệu có hiệu lực, mạng xã hội bị cấm nghe lén

Mạng xã hội bị cấm nghe lén người dùng

Điều 29 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 quy định tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến tại Việt Nam bị nghiêm cấm hành vi nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của người dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Từ năm 2026, các nền tảng mạng xã hội sẽ không được phép nghe lén, theo dõi người dùng (Ảnh minh họa: AI).

Các nền tảng mạng xã hội cũng phải thông báo rõ ràng nội dung dữ liệu cá nhân thu thập khi người dùng cài đặt và sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến; không thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng.

Người dùng mạng xã hội phải được cung cấp lựa chọn để từ chối và chia sẻ tệp dữ liệu (gọi là cookies); cung cấp lựa chọn cho phép hoặc từ chối mạng xã hội theo dõi hoạt động của người dùng trên các nền tảng dịch vụ.

Luật Bảo vệ dữ liệu cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội buộc phải công khai chính sách bảo mật, giải thích rõ cách thức thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Ứng dụng Zalo nhận loạt đánh giá 1 sao

Những ngày qua, Zalo đã nhận về không ít phản ứng trái chiều sau khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới. Sự việc dần trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều ý kiến cho rằng, nền tảng đang "ép buộc" người dùng phải chia sẻ dữ liệu và xâm phạm quyền riêng tư.

Ứng dụng Zalo liên tục nhận về đánh giá tiêu cực trong vài ngày qua (Ảnh: Thế Anh).

Đáng nói, tại các diễn đàn công nghệ và nhiều hội nhóm chia sẻ thông tin trên Facebook, người dùng không khó để bắt gặp các bài viết với nội dung kêu gọi, lôi kéo người khác cùng đánh giá xấu về ứng dụng này.

Khảo sát trên hai kho ứng dụng di động lớn nhất hiện tại là App Store và CH Play, ứng dụng Zalo liên tục nhận hàng loạt đánh giá 1 sao cùng nhiều bình luận tiêu cực chỉ trong vài ngày gần đây.

iPhone 11 Pro trở thành "đồ cổ"

Trên trang web chính thức, Apple vừa đưa ra thông báo iPhone 11 Pro trở thành sản phẩm "vintage". Theo định nghĩa của Apple, một sản phẩm được xếp vào danh sách "vintage" khi đã ngừng phân phối trong khoảng thời gian từ 5 đến dưới 7 năm.

iPhone 11 Pro đến nay vẫn được cập nhật iOS 26 (Ảnh: Tom's Guide).

Mặc dù vậy, công ty vẫn cam kết cung cấp linh kiện và dịch vụ sửa chữa cho các thiết bị này trong tối đa 2 năm, tùy thuộc vào lượng hàng tồn kho.

iPhone 11 Pro ra mắt vào năm 2019. Cùng với phiên bản iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro là một trong những mẫu iPhone đầu tiên được trang bị hệ thống ba camera ở mặt lưng. Đây đã trở thành thiết kế quen thuộc được Apple duy trì trên nhiều phiên bản iPhone Pro hiện nay.

Thử nghiệm thành công 5G tốc độ cao

Tuần qua, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đã công bố thử nghiệm thành công mạng di động 5G Advanced với tốc độ đạt hơn 7,3 Gbps, nhanh gấp 6 lần tốc độ 5G SA Việt Nam hiện nay.

Mạng 5G Advanced thử nghiệm đạt hơn 7,3 Gbps (Ảnh: Viettel).

Công nghệ 5G Advanced với tốc độ tải xuống hơn 7,3Gbps, nhờ ứng dụng gộp nhiều băng tần (Carrier Aggregation – CA). Công nghệ này cho phép thiết bị di động kết nối đồng thời trên nhiều băng tần để truyền dữ liệu, thay vì chỉ sử dụng một băng tần như 5G hiện nay.

Trong quá trình thử nghiệm, Viettel kết hợp các băng tần 2600MHz, C-Band và mmWave. Hoạt động nghiên cứu được triển khai từ tháng 8/2025, phối hợp cùng các đối tác Ericsson và MediaTek.