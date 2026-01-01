Nhánh đường mới giúp tài xế TPHCM né kẹt xe tại nút giao An Phú

Sở Xây dựng TPHCM vừa thông báo phương án điều chỉnh giao thông tại vị trí nút giao giữa xa lộ Hà Nội với đường Mai Chí Thọ và Liên Phường.

Theo đó, Sở Xây dựng đã hoàn thành thi công bổ sung một nhánh đường dài gần 1km, rộng 5m, từ cầu Rạch Chiếc đến đường Mai Chí Thọ. Nhánh đường mới cho xe máy và ô tô con lưu thông một chiều (cấm xe khách, xe tải).

Hướng lưu thông từ xa lộ Hà Nội đi cao tốc TPHCM - Long Thành thông qua đường Liên Phường (màu vàng) để né đường qua nút giao An Phú (màu đỏ) (Đồ họa: Ngọc Tân).

Nhánh đường này cũng có ý nghĩa đặc biệt khi mở ra hướng lưu thông cho phương tiện từ xa lộ Hà Nội rẽ vào đường Liên Phường. Từ nay, tài xế từ xa lộ Hà Nội có thêm hướng tiếp cận cao tốc TPHCM - Long Thành mà không cần đi qua nút giao An Phú.

Trước đó, đường Liên Phường (phường Bình Trưng) đã được thông xe vào ngày 8/11, nối liền mạch giao thông từ xa lộ Hà Nội đến đường Võ Chí Công. Tuy nhiên, tuyến đường vẫn vắng vẻ do phương tiện từ xa lộ Hà Nội chưa có lối tiếp cận.

Ô tô con sử dụng nhánh đường mới để rẽ từ xa lộ Hà Nội vào đường Liên Phường (Ảnh: Ngọc Tân).

Để phục vụ ô tô rẽ từ nhánh đường mới vào đường Liên Phường, Sở Xây dựng đã lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông và sửa lại vạch kẻ đường tại giao lộ Mai Chí Thọ - Liên Phường.

Ô tô con và xe máy từ xa lộ Hà Nội có 2 cách để đi vào đường Liên Phường. Từ hướng cầu Rạch Chiếc, phương tiện rẽ phải ngay sau khi qua cầu, vòng qua dạ cầu để đi vào nhánh đường mới.

Từ hướng trung tâm thành phố đi ra ngoại thành, phương tiện rẽ phải tại nhánh rẽ đối diện ga metro Rạch Chiếc, sau đó quay đầu nhập vào nhánh đường mới.

Từ xa lộ Hà Nội (đối diện ga Rạch Chiếc), ô tô con và xe máy có thể rẽ phải, quay đầu kết nối vào nhánh đường mới (Ảnh: Ngọc Tân).

Nhánh đường mới này được kỳ vọng giúp tài xế từ xa lộ Hà Nội có thêm hướng tiếp cận cao tốc TPHCM - Long Thành trong tình huống nút giao An Phú "kẹt cứng".

Công trình càng có ý nghĩa trong giai đoạn giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu di chuyển qua cửa ngõ phía đông TPHCM gia tăng đột biến. Theo kinh nghiệm các năm trước, nút giao An Phú luôn là "điểm đen" ùn tắc khi người dân đổ về quê hoặc quay trở lại thành phố.