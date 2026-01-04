NSND Khải Hưng nói gì khi đạo diễn Khải Anh rời VTV, chuyển nghề khác?

Chiều 3/1 tại Hà Nội, đạo diễn Khải Anh xuất hiện xuất hiện với vai trò là người đồng sáng lập học viện đào tạo về điện ảnh và công nghệ cùng với đạo diễn - diễn viên Mai Thu Huyền.

Đạo diễn Khải Anh (Ảnh: Lạc Thành).

Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi của làng nghệ thuật như: NSND Khải Hưng, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam, NSƯT Thái Sơn, NSƯT Quang Thắng, Lương Thu Trang, Đan Lê, Hồng Đăng…

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đạo diễn Khải Anh cho biết, 10 năm trước anh và nữ diễn viên cùng hợp tác trong bộ phim Những ngọn nến trong đêm phần 2. Anh có ý tưởng mở một trường đào tạo về điện ảnh đúng lúc đạo diễn Mai Thu Huyền cũng muốn mở một cơ sở đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật.

"Tôi chuyên làm phim truyền hình, chị Mai Thu Huyền lại làm phim điện ảnh và có nhiều thành công. Tôi nghĩ, một người nam, một người nữ sẽ bù trừ cho nhau trong công việc.

Mở một học viện đào tạo điện ảnh là tôi đang tạo áp lực cho mình. Tôi không còn trẻ, nhưng vẫn còn sức cống hiến cho nghệ thuật. Tôi cũng mong rằng, mình góp phần định hướng về nghề đạo diễn, diễn viên cho những người trẻ", Khải Anh nói.

Đạo diễn Khải Anh cho biết, học viện đào tạo điện ảnh sẽ phát triển mảng phim ngắn, dùng ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào từng bước để sáng tạo kịch bản, dựng cảnh, phân tích diễn xuất...

Nam đạo diễn nhận định, giới trẻ đang có cách giải trí hiện đại hơn, thay vì ngồi trước màn hình tivi, họ chuyển sang sử dụng các nền tảng khác, chủ yếu là qua điện thoại di động.

Theo đó, khán giả hiện không còn nhiều thời gian cho các nội dung quá dài. Các thuật toán trên điện thoại ưu tiên nội dung ngắn, xem nhanh nên mảng phim ngắn thu hút họ.

Khi được hỏi NSND Khải Hưng nói gì khi con trai nghỉ làm ở VTV, chuyển sang làm đào tạo về điện ảnh, đạo diễn Khải Anh cho biết: "Bố nói với tôi rằng, đã chọn con đường nào thì nên đối diện một cách nghiêm túc, đừng coi đó là sự dạo chơi. Bất cứ việc gì nếu chúng ta làm tận tâm, có kiến thức, trải nghiệm thì sẽ thành công".

Tại sự kiện, đạo diễn Mai Thu Huyền cũng cho rằng, khi sáng lập học viện điện ảnh, chị muốn trao lại những gì mình tích lũy được cho người trẻ có đam mê sáng tạo.

Theo Mai Thu Huyền, diễn xuất không chỉ là nghề dành riêng cho diễn viên mà còn là kỹ năng quan trọng giúp mỗi cá nhân tự tin thể hiện bản thân, xây dựng hình ảnh cá nhân và lan tỏa cảm xúc trong thời đại số.

Đạo diễn Khải Anh, NSND Khải Hưng, đạo diễn Mai Thu Huyền, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, NSND Lê Khanh (từ trái sang) tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

"Tôi muốn dùng chính mối quan hệ và kỹ năng của mình để hỗ trợ những thế hệ trẻ theo đuổi đam mê làm phim. Khi bắt tay vào thực hiện, điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao xây dựng một học viện thật sự khác biệt và mang lại giá trị thực chất khi làm nghệ thuật", Mai Thu Huyền bày tỏ.