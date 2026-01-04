Phản ứng của chính giới Mỹ sau vụ Washington tấn công Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo New York Times, trong khi một số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày 3/1 bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan tới chiến dịch tập kích nhằm vào Venezuela, thì các lãnh đạo Dân chủ cấp cao đã phát đi cảnh báo về tính hợp pháp của chiến dịch và cho biết họ sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu khẩn cấp liên quan tới quyền của tổng thống khi tiến hành hành động quân sự.

Chiến dịch bất ngờ diễn ra ban đêm, cùng với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump ngày 3/1 sau sự việc, gần như chắc chắn sẽ khiến các nhà lập pháp trở lại Washington trong tuần tới để thảo luận về tình hình.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện, cho biết ông sẽ thúc đẩy bỏ phiếu trong tuần tới về một nghị quyết quyền hạn chiến tranh nhằm hạn chế khả năng của ông Trump tiến hành thêm các hành động quân sự nếu không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Andy Kim bày tỏ sự không đồng tình với chiến dịch của Mỹ, cảnh báo nó có thể ảnh hưởng tới vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.

Tại một cuộc họp báo ở Palm Beach, Florida, Tổng thống Trump cho biết ông cố tình không thông báo trước cho các thành viên Quốc hội trước khi hành động ở Venezuela vì lo ngại thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài.

Thượng nghị sĩ Schumer kêu gọi chính quyền ngay lập tức báo cáo cho Quốc hội về kế hoạch của mình để ngăn Mỹ có thể vướng vào một cuộc chiến không hồi kết khác.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, cũng đề nghị chính quyền ông Trump thông báo cho Quốc hội “những bằng chứng thuyết phục" để giải thích cho quyết định mở chiến dịch quân sự.

Hạ viện và Thượng viện dự kiến trở lại Washington trong tuần tới sau kỳ nghỉ lễ dài. Tuy nhiên, ông Schumer cho biết vào chiều 3/1 rằng chính quyền chưa phản hồi bất kỳ yêu cầu nào từ các lãnh đạo Quốc hội về việc thông báo kế hoạch.

Trong khi đó, phần lớn các nghị sĩ đảng Cộng hòa bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền ông Trump. Thượng nghị sĩ John Thune, lãnh đạo phe đa số tại thượng viện, gọi chiến dịch này là “một hành động dứt khoát” của ông Trump.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi chiến dịch là “dứt khoát”, đồng thời cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền ông Trump “đang làm việc để sắp xếp các buổi báo cáo cho nghị sĩ khi Quốc hội trở lại Washington làm việc”.

Tuy vậy, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng yêu cầu chính quyền ông Trump làm rõ thêm các thông tin. Thượng nghị sĩ Todd Young muốn được nghe thêm về kế hoạch "cho một quá trình chuyển tiếp tích cực" ở Venezuela.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, chiến dịch của ông Trump dường như đang mâu thuẫn với cam kết "Nước Mỹ và trên hết của ông Trump", ví dụ như hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz không đồng tình với cách thức Mỹ thực hiện vụ tấn công và bắt giữ ông Maduro.