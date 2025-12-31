Khánh thành làn đường riêng cho xe đạp đầu tiên tại TPHCM

Sáng 31/12, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức lễ khánh thành công trình làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), phường An Khánh, TPHCM.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, xe đạp là phương tiện kết nối lý tưởng với xe buýt, metro... Việc xây dựng làn đường riêng cho xe đạp là nỗ lực của Sở Xây dựng trong việc thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm xe cá nhân.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng trải nghiệm làn xe đạp riêng trên đường Mai Chí Thọ (Ảnh: Ngọc Tân).

Tuyến đường Mai Chí Thọ là trục giao thông quan trọng với các khu đô thị, chung cư sầm uất như Sala, New City, The Sun Avenue... Do đó, nhu cầu kết nối khu dân cư thông qua đoạn đường ngắn là rất cao.

Ngoài ra, đây cũng là tuyến đường kết nối với tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành trong tương lai. Lãnh đạo Sở Xây dựng tin tưởng việc tổ chức làn đường riêng cho xe đạp giữa hàng cây xanh mát để tiếp cận metro sẽ hiệu quả.

Trước đó, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đã khởi công dự án vào ngày 10/10, với tổng vốn 14,2 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành vào ngày 26/12, vượt tiến độ 45 ngày.

Tuyến đường dài 5,7km, rộng 2m (riêng đoạn đi qua cầu rộng 1,5m), vận tốc thiết kế 20km/h. Điểm đầu công trình tại nút giao Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch; điểm cuối tại nút giao Mai Chí Thọ với đường D1.

Làn riêng cho xe đạp được xây dựng trên vỉa hè 2 bên đường Mai Chí Thọ, một số đoạn được bố trí dưới lòng đường (Ảnh: Anh Khoa).

Mặt đường có kết cấu bê tông nhựa, độ dốc tối đa 4%. Các hạng mục bãi đỗ, trạm xe đạp, chiếu sáng, thoát nước... được hoàn thiện đồng bộ.

Ông Võ Khánh Hưng cho biết, làn đường xe đạp trên đường Mai Chí Thọ mới hoàn thành giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được triển khai sau khi đánh giá hiệu quả của giai đoạn 1 và khi nút giao An Phú hoàn thành.

Trong tương lai, thành phố sẽ mở rộng mạng lưới làn xe đạp để kết nối các khu vực trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên, các công trình đặc trưng có giá trị lịch sử; kết nối phương tiện công cộng, hạ tầng bến bãi...

Các trục đường được xem xét triển khai gồm: Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Công xã Paris, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Bến Vân Đồn, Hoàng Sa, Trường Sa, Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Võ Nguyên Giáp.