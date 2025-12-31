TPHCM làm gì khi doanh nghiệp quyết không dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51?

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 31/12, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, theo cập nhật đến hôm nay, Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) vẫn không có động thái tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51.

Như đã khẳng định trước đó, sau ngày 31/12, nếu Công ty BVEC không chủ động tháo dỡ trạm thu phí, nhà chức trách sẽ triển khai tháo dỡ.

Sở Xây dựng TPHCM thúc giục doanh nghiệp BOT tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 (Ảnh: Nam Anh).

"Khi mà trạm thu phí không còn hoạt động nữa thì có thể coi đó như một chướng ngại vật cho việc lưu thông của người dân. Thành phố và Sở Xây dựng đã có phương án để sớm tháo dỡ", ông Võ Khánh Hưng khẳng định.

Theo ông Hưng, Sở Xây dựng TPHCM có căn cứ triển khai tháo dỡ trạm theo các quy định tại Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ cũng sẽ được thực hiện theo các trình tự quy định của pháp luật.

Khi được hỏi về khả năng doanh nghiệp dùng các căn cứ pháp lý để gây sức ép, ngăn nhà chức trách dỡ trạm, ông Hưng cho biết, Sở Xây dựng cũng phải rà soát lại các quy định để chắc chắn về quy trình mới triển khai.

"Ví dụ như tháo dỡ thì căn cứ vào các quy định nào, phải rà soát. Nhưng chắc chắn một điều là hạng mục ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông thì phải xử lý. Tiêu chí quan trọng nhất là đảm bảo an toàn giao thông", Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM nhiều lần thúc giục Công ty BVEC tháo dỡ trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51. Trường hợp đến hết ngày 31/12 mà BVEC vẫn không thực hiện, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với công an, chính quyền địa phương thực hiện tháo dỡ trạm thu phí này.