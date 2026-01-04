Những lời tiên đoán của bà Vanga về năm 2026 nhìn từ góc độ khoa học

Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học, các nội dung này cần được tiếp cận thận trọng, đặt trong bối cảnh nghiên cứu hiện đại thay vì xem như dự báo mang tính "định mệnh".

Baba Vanga (1911–1996), nhà tiên tri mù người Bulgaria, thường được gọi là “Nostradamus của vùng Balkan”, là nhân vật gây nhiều tranh luận.

Sau khi bà qua đời, nhiều phát ngôn được truyền miệng, ghi chép không chính thức và diễn giải lại theo các sự kiện đương đại, khiến việc kiểm chứng độ chính xác gặp nhiều hạn chế.

Thiên tai và biến đổi khí hậu: Lo ngại có cơ sở khoa học

Baba Vanga, nhà tiên tri người Bulgari, đã để lại nhiều "lời sấm" kỳ lạ về tương lai (Ảnh: ET).

Một số nguồn cho rằng Baba Vanga từng cảnh báo năm 2026 có thể chứng kiến các thảm họa thiên nhiên quy mô lớn như động đất, núi lửa phun trào và thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, không có tài liệu khoa học hay tư liệu gốc xác thực mốc thời gian và mức độ cụ thể của các dự đoán này.

Dù vậy, giới khoa học khí hậu khẳng định mối lo về thiên tai gia tăng là có cơ sở thực tiễn. Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu, từ nắng nóng, lũ lụt đến bão mạnh.

Theo các báo cáo đánh giá rủi ro gần đây của các tập đoàn tái bảo hiểm lớn tại châu Âu, thiên tai tiếp tục gây tổn thất kinh tế rất lớn cho thế giới, phản ánh mức độ dễ tổn thương ngày càng cao của xã hội hiện đại trước các cú sốc môi trường.

Đây là kết quả của phân tích dữ liệu thực tế, không liên quan đến bất kỳ lời tiên tri nào.

Trí tuệ nhân tạo: Cảnh báo trùng hợp với tranh luận khoa học

Xu thế AI đang bùng nổ trên thế giới (Ảnh: Getty).

Baba Vanga cũng thường được nhắc đến trong các câu chuyện liên quan đến trí tuệ nhân tạo, với nhận định rằng công nghệ này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.

Dù chưa thể xác thực nguồn gốc phát ngôn, nội dung này phần nào trùng với những tranh luận nghiêm túc trong giới khoa học và công nghệ hiện nay.

Các chuyên gia AI trên thế giới đang thảo luận về rủi ro đạo đức, quản trị và an toàn của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là nguy cơ lạm dụng, mất kiểm soát hoặc tác động tiêu cực tới việc làm và xã hội.

Tuy nhiên, những lo ngại này được xây dựng trên nghiên cứu, mô hình và khuyến nghị chính sách, không phải dự báo siêu hình.

Ngoài ra, một số câu chuyện cho rằng Baba Vanga từng nhắc đến khả năng con người tiếp xúc với sinh vật ngoài Trái Đất trong tương lai gần.

Trên thực tế, các tổ chức khoa học như NASA hay Cơ quan Vũ trụ châu Âu chỉ nghiên cứu khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất dưới dạng vi sinh vật, dựa trên dữ liệu thiên văn và sinh học, chứ chưa có bất kỳ bằng chứng nào về việc tiếp xúc trực tiếp.

Việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất hiện vẫn là lĩnh vực khoa học thuần túy, dựa trên quan sát, phân tích phổ và thám hiểm không gian, hoàn toàn khác với các lời tiên tri mang tính huyền bí.

Cần phân biệt rõ giữa khoa học và niềm tin

Các nhà nghiên cứu cho rằng những “lời tiên đoán” gắn với Baba Vanga phần lớn được diễn giải lại theo bối cảnh đương đại, dễ tạo cảm giác trùng hợp sau khi sự kiện xảy ra.

Do đó, việc tiếp cận các nội dung này cần đặt trên nền tảng tư duy phản biện, phân biệt rõ giữa niềm tin cá nhân và bằng chứng khoa học.

Thay vì lo ngại trước những dự báo khó kiểm chứng, giới khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị dựa trên dữ liệu thực tế: ứng phó biến đổi khí hậu, quản trị công nghệ mới và tăng cường hợp tác quốc tế để giảm thiểu rủi ro toàn cầu.