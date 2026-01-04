Chân dung nữ phó tổng thống quyền lực của Venezuela

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez được biết đến là người xây dựng cầu nối với giới tinh hoa kinh tế của Venezuela, các nhà đầu tư nước ngoài và giới ngoại giao (Ảnh: Reuters).

Ngày 3/1, Mỹ mở cuộc tấn công vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân. Bà Delcy Rodríguez, Phó Tổng thống Venezuela, là một quan chức nằm trong vòng tròn thân tín với ông Maduro.

Bà sinh ra trong một gia đình cánh tả truyền thống, từng được đào tạo một phần tại Pháp, nơi bà chuyên về luật lao động và đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền của ông Maduro.

Bà Rodríguez, 56 tuổi, cũng được biết đến là người xây dựng cầu nối với giới tinh hoa kinh tế trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài và giới ngoại giao. Bà tự định vị mình như một nhà kỹ trị mang tầm vóc quốc tế.

Sau khi nền kinh tế Venezuela trải qua khó khăn trong giai đoạn 2013-2021, bà là người dẫn dắt một chương trình cải cách theo hướng thân thiện với thị trường, giúp mang lại một mức độ ổn định kinh tế nhất định trước khi Mỹ mở chiến dịch tấn công Venezuela.

Việc bà tư nhân hóa một số tài sản nhà nước cùng chính sách tài khóa tương đối thận trọng đã khiến Venezuela phần nào chuẩn bị tốt hơn để chống chọi với lệnh phong tỏa của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt, nguồn kinh tế quan trọng của đất nước Venezuela.

Sau khi bắt giữ ông Maduro, Mỹ nói rằng bà Rodríguez đã nắm quyền lực ở Venezuela. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Maduro, trong đó có chính bà, vẫn coi ông Maduro là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước.

Bà Rodríguez nhiều lần khẳng định ông Maduro là “tổng thống duy nhất” của Venezuela, và dòng chữ trên truyền hình nhà nước Venezuela vẫn ghi chức danh của bà là phó tổng thống. Khi bà kết thúc bài phát biểu, đài truyền hình nhà nước lập tức nhấn mạnh rằng bà Rodríguez, với tư cách phó tổng thống, vừa khẳng định rõ ràng ông Maduro vẫn là tổng thống của Venezuela.

Bà cũng để ngỏ khả năng đối thoại với chính quyền ông Trump, kêu gọi duy trì "quan hệ tôn trọng lẫn nhau".

Bà Rodríguez bắt đầu nổi lên trong giới chính trị khi ông Maduro trở thành tổng thống vào năm 2013, sau khi ông Hugo Chávez, người sáng lập phong trào chính trị Bolivar của Venezuela, kết hợp các lý tưởng cánh tả và chủ nghĩa dân tộc, qua đời.

Ông Maduro bổ nhiệm bà làm Bộ trưởng Thông tin, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này tại Venezuela.

Năm 2018, bà Rodríguez tiếp tục được thăng chức, lần này là Phó Tổng thống kiêm người đứng đầu SEBIN, cơ quan tình báo của Venezuela. Năm 2020, bà đảm nhiệm thêm chức Bộ trưởng Kinh tế và bắt đầu đưa ra các tín hiệu hợp tác với giới doanh nghiệp trong nước.

Con đường bước vào chính trường của bà dường như là điều tất yếu, khi bà là con gái của ông Jorge Antonio Rodríguez, một nhà lãnh đạo cánh tả nổi tiếng ở Venezuela.

Anh trai của bà Rodríguez, ông Jorge Rodríguez, cũng là một chính trị gia nắm giữ chức vụ cao ở Venezuela. Ông hiện là Chủ tịch Quốc hội và từng là chiến lược gia chính trị hàng đầu của ông Maduro.