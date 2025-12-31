Chủ tịch TPHCM tôn vinh doanh nghiệp tài trợ chỉnh trang đô thị

Sáng 31/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự lễ khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi trên địa bàn phường Sài Gòn và phường Bến Thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ bất ngờ khi chứng kiến việc chỉnh trang đường Lê Lợi được hoàn thành chỉ sau khoảng 20 ngày.

"Đây là một công trình thần tốc. Ban đầu, tôi nghĩ rằng một tháng cũng không xong", lãnh đạo thành phố chia sẻ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ tại lễ khánh thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, công trình là biểu tượng cho sự hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Nhờ doanh nghiệp tài trợ, người dân thành phố có công trình mới trước thời điểm đón giao thừa.

Không chỉ dự án chỉnh trang đường Lê Lợi, lãnh đạo UBND TPHCM ghi nhận cộng đồng doanh nghiệp đang tài trợ, đóng góp cho thành phố với nhiều công trình khác, như cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ...

Ngoài ra, nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống người dân cũng được các doanh nghiệp âm thầm thực hiện.

Người đứng đầu UBND TPHCM đề nghị biến cơ chế hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp thành phong trào rộng khắp trong toàn thành phố; nhân rộng các công trình được thực hiện thần tốc theo tinh thần "miễn là hợp lòng dân, ý Đảng thì không cần phải thủ tục rườm rà".

Đường Lê Lợi sau khi được chỉnh trang (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Để làm được việc này, các sở, ngành phải cải cách tối đa thủ tục hành chính, đẩy nhanh các dự án trên cơ sở không vi phạm chế độ tài chính, không để thất thoát.

Chủ tịch UBND TPHCM kỳ vọng thành phố sẽ có thêm những công trình do doanh nghiệp chung tay thực hiện, để người dân hạnh phúc hơn, thành phố trở nên đáng sống hơn; hướng đến mục tiêu vào danh sách 100 thành phố đáng sống nhất toàn cầu năm 2030.

Chia sẻ tại lễ khánh thành, lãnh đạo Công ty Khang Điền cho biết, sau công trình chỉnh trang đường Lê Lợi, doanh nghiệp tiếp tục đề xuất thành phố cho tài trợ hạng mục sơn mới chợ Bến Thành, chỉnh trang đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi...