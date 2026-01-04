Bất chấp Vingroup xin thôi, đường sắt cao tốc Bắc - Nam có biến chuyển mới

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chốt ngày làm siêu dự án 59.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (công ty con của Vinhomes) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Trước đó, UBND TPHCM đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế (nằm trong tổng thể Khu đô thị Tây Bắc). Khu đô thị Tây Bắc được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008, có quy mô 6.089ha, nằm ở hướng Tây Bắc của TPHCM, là một trong các hướng được ưu tiên phát triển cùng với các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, khu đô thị Nam thành phố, đô thị Cảng Hiệp Phước (Nhà Bè), đô thị khoa học công nghệ ở Thủ Đức.

Trong tổng thể phát triển khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị Đại học Quốc tế nằm ở phía nam, thuộc địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (cũ).

Phối cảnh Khu đô thị Đại học Quốc tế (Ảnh: CĐT).

Năm 2012, TPHCM đã phê duyệt quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế. Đến đầu năm 2025, dự án được Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 880ha.

Berjaya Việt Nam cho biết đến tháng 6 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý. Giai đoạn tháng 7 đến tháng 12/2034 thi công xây dựng các hạng mục, đưa vào vận hành từ tháng 1/2035. Tổng mức đầu tư của Khu đô thị Đại học Quốc tế là 59.000 tỷ đồng.

Khu đô thị Đại học Quốc tế nay thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh Ranh Tây Ninh và kênh 8.

Quy mô dân số toàn dự án khoảng 135.000 người. Tại đây sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng; 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, sẽ có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng.

Diễn biến mới tại dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Theo thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhìn nhận, bối cảnh hiện tại đòi hỏi sự tập trung và quyết liệt ở mức độ cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ khởi công, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu phải hoàn thành việc bàn giao toàn bộ tim tuyến, mốc giới và phạm vi giải phóng mặt bằng cho các địa phương khi có đủ cơ sở pháp lý. Đặc biệt lưu ý chủ động phối hợp xử lý sớm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước...) để tránh tình trạng gây đình trệ toàn bộ dự án.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương hoàn thành báo cáo của Bộ Xây dựng về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp cùng chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết các công việc đảm bảo khởi công dự án vào cuối năm 2026, đặc biệt là vận dụng các cơ chế đặc thù để sớm lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ tham mưu thành lập các ban chỉ đạo của Bộ triển khai các dự án đường sắt quốc gia.

Ít ngày sau, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo quyết định, Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên, với Trưởng ban là Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Các Phó Trưởng ban gồm các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng sự tham gia của lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn, Ban Quản lý dự án và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh đó, ban sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện dự án; kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án, nhằm bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Vinaconex thâu tóm một công ty có 7 khu đất ở Hà Nội, Hải Phòng

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM liên quan đến việc mua vốn Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen).

Vinaconex đã hoàn tất việc mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen và trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này. Giá trị giao dịch ước tính hơn 1.200 tỷ đồng.

Tòa nhà của Viwaseen tại 48 Tố Hữu, Hà Nội (Ảnh: DNSE).

Viwaseen tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1975, hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản.

Điểm sáng của Viwaseen nằm ở quỹ đất mà công ty đang nắm giữ. Theo ghi nhận tại bản cáo bạch, Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất tại nhiều tỉnh thành.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất 10.270m2 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), khu đất rộng 12.555m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hạ Đình (phường Khương Đình). Đáng chú ý, doanh nghiệp sở hữu lô đất "vàng" rộng 1.282m2 nằm ngay tại số 52 Quốc Tử Giám.

Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.

Khu đất vàng ven biển Quy Nhơn được chốt giá hơn 1.240 tỷ đồng

Ngày 1/1, UBND tỉnh Gia Lai nêu địa phương này đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn.

Đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định có trụ sở tại số 70 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) hơn 1.240 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 48 tỷ đồng.

Tọa lạc trên đường ven biển An Dương Vương, được đánh giá là vị trí đất vàng, nằm ngay trung tâm Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận tháng 7/2025. Tổng mức đầu tư dự án hơn 11.600 tỷ đồng.

Khu đất thực hiện dự án trước đây là cơ sở nhà, đất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ; nay thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Theo quyết định, khu đất được phân chia thành nhiều hạng mục. Trong đó, khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ có diện tích hơn 1,5ha, diện tích xây dựng công trình 6.209m2, với khoảng 2.704 căn hộ.

Ngoài ra, khu đất hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 1 có diện tích 8.300m2, diện tích xây dựng hơn 3.000m2; khu hỗn hợp thương mại dịch vụ du lịch 2 có diện tích hơn 6.000m2, diện tích xây dựng hơn 2.600m2.

Lần đầu có kho dữ liệu nhà ở, bất động sản dùng chung

Chính phủ ban hành Nghị định số 357/2025 quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định mới quy định hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm bảo đảm minh bạch, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu trong phạm vi địa phương. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được cấp quyền truy cập theo phân quyền để khởi tạo, chia sẻ, cập nhật, tra cứu thông tin.

Hệ thống được xây dựng theo hướng mở, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở dữ liệu, API, an ninh, bảo mật, bảo đảm kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tránh trùng lặp thu thập thông tin.

Toàn bộ dữ liệu hình thành là tài sản Nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý, được bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước; thông tin công bố công khai trên Cổng thông tin là dữ liệu tổng hợp.