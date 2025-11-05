Hội An vẫn phủ kín bùn đất sau lũ, bộ đội căng mình dọn sạch

Chiều 5/11, sau 2 ngày từ khi nước lũ rút, người dân Hội An đang tích cực dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Hoài Sơn).

Đến nay nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An vẫn phủ dày bùn đất, rác thải ngổn ngang từ vỉa hè xuống lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông (Ảnh: Thành Đông).

Trước tình hình trên, ngày 4/11, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng - đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn, cùng nhiều phương tiện, máy móc cơ giới và thiết bị tẩy rửa, nhanh chóng cơ động vào khu vực phố cổ Hội An ngay sau khi nước rút để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả (Ảnh: Thành Đông).

Cùng thời điểm, đơn vị cũng chủ động phối hợp với Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân), huy động thêm lực lượng để mở rộng khu vực làm sạch, thu gom rác thải và tẩy rửa môi trường, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ (Ảnh: Thành Đông).

Lực lượng quân đội hỗ trợ các hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Phúc Chu di chuyển đồ đạc, thu dọn vật dụng hư hỏng do ngập nước (Ảnh: Thành Đông).

Máy xúc, xe tải được huy động cùng lực lượng quân đội nhanh chóng thu gom lượng rác thải tràn lan trên các tuyến phố (Ảnh: Thành Đông).

Lớp bùn phủ dày khắp nơi khiến khung cảnh phố cổ Hội An trở nên hoang tàn (Ảnh: Thành Đông).

Chiến sĩ dùng vòi nước áp lực cao rửa trôi lớp bùn còn bám dày trên mặt đường và vỉa hè ven sông Hoài (Ảnh: Thành Đông).

Hàng trăm lượt chiến sĩ thay nhau khiêng từng xô bùn nặng trĩu, di chuyển liên tục từ các ngõ nhỏ ra đường lớn (Ảnh: Thành Đông).

Tại các hộ dân ven đường, công tác dọn dẹp bên trong nhà đã cơ bản hoàn thành. Người dân tranh thủ lau chùi, sắp xếp lại đồ đạc,... từng bước ổn định sinh hoạt sau nhiều ngày vật lộn với mưa lũ (Ảnh: Thành Đông).

Đường Bạch Đằng, nằm dọc sông Hoài vẫn còn bị ngập nước, du khách cũng được khuyến cáo chưa sử dụng dịch vụ đi thuyền trên sông vì nước còn cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Chiều cùng ngày, dù bên trong phố cổ Hội An còn ngổn ngang sau lũ, đông đảo du khách trong và ngoài nước vẫn đổ về tham quan (Ảnh: Thành Đông).