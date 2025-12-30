Đại sứ Hà Vĩ nêu 3 điểm nhấn quan trọng của quan hệ Việt - Trung

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trao đổi với báo chí ngày 29/12 (Ảnh: Thành Đạt).

Vào chiều 29/12, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã tổ chức hội thảo về quan hệ Trung Quốc - Việt Nam năm 2025, trong đó nêu bật những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong quan hệ song phương và định hướng hợp tác trong giai đoạn mới.

Đại sứ Hà Vĩ đánh giá năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về quan hệ ngoại giao, Đại sứ Hà Vĩ nhận định điểm nhấn quan trọng nhất trong năm 2025 là các chuyến thăm mang tính lịch sử của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đặc biệt là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết kỷ lục 45 văn kiện hợp tác, bao gồm các lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế, thương mại, văn hóa, nông nghiệp cho đến các lĩnh vực mới đóng góp cho sự phát triển lâu dài của quan hệ song phương như trí tuệ nhân tạo, kết nối hạ tầng…

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hoạt động giao lưu, trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam diễn ra sôi nổi trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ của các chuỗi sản xuất và cung ứng giữa hai nước. Hai bên tăng cường hợp tác trong các dự án về cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đạt được tầm cao mới trong quan hệ song phương.

Đặc trưng nổi bật của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh đặc trưng nổi bật của quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2025 là “quy mô lớn, thực chất và đổi mới”.

Về mặt “quy mô lớn”, Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh những kết quả mà hai nước đã đạt được trong hợp tác về thương mại đầu tư.

Trong năm qua, Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đồng thời dẫn đầu về số lượng và giá trị đầu tư mới vào Việt Nam. Trong 11 tháng của năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước đã vượt 267,7 tỷ USD, vượt qua tổng kim ngạch năm 2024.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực tài chính và công nghệ tiên tiến đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến ưu tiên trong chiến lược mở rộng ra nước ngoài. Chuỗi sản xuất cung ứng của hai nước cũng ngày càng gắn kết chặt chẽ. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng tham gia tích cực trong xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, với các tuyến đường sắt được thúc đẩy hiệu quả.

Đại sứ Hà Vĩ đề cập những dẫn chứng cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân.

Trong năm qua, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất về hàng xuất khẩu nông sản và thủy sản của Việt Nam. Hơn 60% sản phẩm rau quả của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó chỉ tính riêng xuất khẩu sầu riêng đã đạt được 3,4 tỷ USD, chiếm hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, nông sản Việt Nam được đánh giá cao tại thị trường Trung Quốc. Trong các siêu thị, nông sản Việt Nam được trưng bày khắp nơi và được người Trung Quốc yêu thích.

Trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du khách Trung Quốc và cũng là nơi các doanh nhân Trung Quốc muốn đến đầu tư.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, những khó khăn trong hoạt động thanh toán giữa hai nước đang được tháo gỡ, mã thanh toán QR được kết nối thành công, tạo điều kiện tối đa để người dân Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội giao lưu và hợp tác với nhau, đồng thời thúc đẩy du lịch giữa hai nước.

Về giao lưu nhân dân, năm 2025 được xác định là “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc” với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, bao gồm các diễn đàn nhân dân và gặp gỡ hữu nghị thanh niên.

Về mặt “đổi mới”, Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy động lực chủ đạo là đổi mới khoa học công nghệ. Điều này phù hợp với định hướng chuyển dịch nền kinh tế sang mô hình dựa trên đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, hiện nay, danh sách các lĩnh vực hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được mở rộng, trong đó dòng vốn đầu tư Trung Quốc tập trung vào kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, bao gồm năng lượng mặt trời, trí tuệ nhân tạo…

Hướng tới năm 2026, Đại sứ Hà Vĩ cho biết đây là thời điểm then chốt khi Trung Quốc bắt đầu triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ 15 với mục tiêu cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035. Năm 2026 cũng là năm Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, hai nước đứng trước nhiều cơ hội để tăng cường kết nối chiến lược và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Sự tương đồng trong chiến lược phát triển về đổi mới sáng tạo, kinh tế số và lực lượng sản xuất chất lượng mới sẽ là động lực để hai nước tăng cường kết nối chiến lược và chia sẻ kinh nghiệm quản trị nhà nước.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, hai nước cần đẩy mạnh trao đổi lý luận và kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng hình thành nền tảng lý luận vững chắc cho phát triển bền vững lâu dài. Ngoài ra, việc cùng nghiên cứu mô hình phát triển phù hợp với điều kiện và truyền thống của mỗi nước có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.