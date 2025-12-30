Tài xế "dùng chiêu" xe hỏng để né phạt lỗi dừng đỗ sai quy định

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Dương lịch, sáng 30/12, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp tài xế xe khách vi phạm cả trong bến xe Mỹ Đình và các tuyến đường mà đơn vị này quản lý.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 30/12 tại Bến xe Mỹ Đình, cảnh sát kiểm tra các vi phạm của lái xe khách qua camera giám sát hành trình trên xe; đo nồng độ cồn và test nhanh ma túy với các tài xế, CSGT cũng phát tờ rơi tuyên truyền cho các nhà xe.

Tại đây, cảnh sát giao thông kiểm tra nhanh ma túy với nhiều tài xế xe khách bằng dụng cụ ống ngậm nước bọt. Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ với phương thức kiểm tra này của lực lượng chức năng.

"Đây là lần đầu tôi được kiểm tra ma túy bằng hình thức ngậm ống như này, tôi cũng khá bất ngờ khi thấy cảnh sát giao thông vào tận bến xe để kiểm tra, xử lý vi phạm. Tôi thấy việc kiểm tra cũng rất nhanh gọn", tài xế xe khách P.H.Đ. chia sẻ.

Ngoài việc test nhanh ma túy với tài xế xe khách, cảnh sát cũng tiến hành trích xuất camera hành trình từ các phương tiện vận tải hành khách để xử lý các lỗi vi phạm như: tài xế không thắt dây an toàn, mở cửa khi xe đang chạy, đón, trả khách dọc đường...

Ngoài việc kiểm tra, xử lý vi phạm bên trong bến xe Mỹ Đình, tổ CSGT còn tuần tra, xử lý các trường hợp lái xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định trên đường Phạm Hùng (đoạn xung quanh khu vực bến xe Mỹ Đình).

Lúc 9h47, tổ công tác phát hiện tài xế T.K.P. (trú tại Phú Thọ) điều khiển xe khách BKS 19E-001.xx có hành vi dừng đỗ sai quy định trên đường Phạm Hùng (hướng Phạm Hùng - Mai Dịch) nên yêu cầu kiểm tra, xử lý với lái xe.

Chiếc xe khách này dừng đỗ cách xa vỉa hè tới khoảng 2m, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trình bày với CSGT, nam tài xế cho biết do xe của mình đang bị hỏng nên không thể di chuyển và phải dừng đỗ ngay trên đường.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với tổ công tác khoảng 10 phút, nam tài xế này lại ra lái chiếc ô tô đi sát vào khu vực vỉa hè.

Với vi phạm nêu trên, tài xế T.K.P. đã bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Đại úy Nguyễn Bá Tiệp, tổ trưởng tổ công tác cho biết, đối với các trường hợp cố tình né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, đơn vị này sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không có chuyện các lái xe dùng lý do để né tránh, bao biện cho hành vi vi phạm của họ.

"Trong đợt cao điểm này, chúng tôi sẽ khai thác triệt để dữ liệu hành trình từ các nhà xe để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng lái xe khách chở quá số người quy định, và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện mà tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn", Đại úy Tiệp nói.

Cũng theo Đại úy Tiệp, với các hành vi vi phạm của tài xế xe khách, xe kinh doanh vận tải, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra bất ngờ cả trên đường lẫn trong các bến xe.

Khi phát hiện vi phạm, cảnh sát sẽ lưu lại hình ảnh, thông báo tới người điều khiển để lập biên bản xử phạt. Ngoài việc xử lý, lực lượng chức năng cũng sẽ tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là các tài xế xe khách chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.